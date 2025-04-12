“خرجت لتلعب فعادت مشلولة”.. مأساة الطفلة رحاب مطر التي قصفها الاحتلال أثناء لعبها في غزة (فيديو)

حوَّل الاحتلال الإسرائيلي يوم لعب عاديًّا في حياة الطفلة الفلسطينية رحاب مطر إلى كابوس.

وخرجت الطفلة الصغيرة (8 أعوام) برفقة صديقاتها إلى متنزه بلدية مدينة غزة، بحثًا عن لحظة فرح وسط أجواء الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، لكن صاروخًا إسرائيليًّا استهدف مكان لعبهن، فأصيبت الطفلة بشظايا في أنحاء متفرقة من جسدها، وتعرضت للشلل، ولم تعد قادرة على المشي منذ ذلك اليوم.

وقالت الطفلة رحاب للجزيرة مباشر “كنت أحب المدرسة، أحب صاحباتي، وكنت أحب ألعب كرة القدم، وأرسم، وأركب المراجيح، ولكن هلقيت أنا مشلولة، وبس بتمنى إنه أرجع أمشي على رجليا من جديد”.

أما والدها محمود مطر، فقال إنه خرج مسرعًا عندما سمع صوت الانفجار، خشية أن يكون مكروه قد أصاب أحد أطفاله، وقد صدق حدسه، إذ فوجئ بابنته غارقة في الدماء.

وأضاف مطر للجزيرة مباشر “لقيتها غرقانة بدمها، ونقلتها إلى مستشفى المعمداني وأنا كل جسمي بيرجف من شدة الخوف، والدموع ما فارقت عيني. بس أشوف بنتي بتقطع من جوّا، وبتمنى أكون أنا المصاب مش هي”.

الأب يناشد العالم وقف الحرب

وناشد الأب العالم وقف الحرب كي يتمكن من علاج ابنته، وقال “يا ريت أي حد يقدر يساعدنا على سفر بنتي لتتعالج بالخارج، يعني هي مجرد طفلة بريئة، وقبل يومين تعبت، والله ولا مستشفى رضي يستقبلها، لأنه وضعها صعب ومحتاجة أخصائيين”.

بدورها، قالت الأم داليا مطر “رحاب كانت تعشق المشي واللعب، وكانت تحلم إن تصير طبيبة، ولكن اليوم صارت عاجزة حتى عن الوقوف، قلبي يتقطع عنما أشاهدها”.

وأوضحت الأم أن إصابة رحاب أثرت بشكل سلبي في نفسية الطفلة، عندما شعرت أنها حُرمت من اللعب مع صديقاتها.

“صارت تربط المنتزهات بالصواريخ”

وأضافت الأم “رحاب كثير تأثرت وخصوصًا لما أجا العيد، لأنه كل عيد كانت تحب تروح على المنتزه، ولكن بعد إصابتها صارت رابطة المنتزهات بالصواريخ، ونفسها تلعب، ولكن مش قادرة”.

وتابعت باكية “رحاب زمان كانت معي بكل إشي، ولكن هلقيت بفتقدها بكل إشي، وكانت إيدي اليمين، ولكن هلقيت بشوفها كل يوم بتتألم، ووالله ما بعرف أعمل لها إشي”.

وخلَّف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة أكثر من 50 ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وأكثر من 114 ألف جريح، وأجبر أغلبية سكان القطاع على النزوح من منازلهم التي دمرها القصف الإسرائيلي إلى مخيمات الإيواء، حيث يعانون نقصًا حادًّا في الغذاء والدواء والمياه.