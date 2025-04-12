رئيس الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك: سياسات ترامب ستزيد البطالة وترفع الأسعار

حذر جون ويليامز، رئيس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي) في ولاية نيويورك، اليوم الجمعة، من أن الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سوف تؤدي إلى رفع مستوى الأسعار في الولايات المتحدة بنسبة 4% خلال العام الجاري، كما ستؤدي إلى زيادة البطالة وتراجع النمو الاقتصادي.

وأضاف ويليامز، وفق ما نقلته صحيفة فاينانشال تايمز اليوم الجمعة، أن رسوم ترامب أدت إلى “شعور سائد بعدم اليقين”، وهو ما ظهر في الاستطلاعات التي تجريها المنظمات التجارية.

وأوضح أن هناك “انخفاضا حادّا في ثقة المستهلكين، وانخفاضا أيضا في مؤشرات ثقة مؤسسات الأعمال”.

ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة

وتوقع ويليامز أن يرتفع المستوى العام للأسعار في الولايات المتحدة بنسبة ما بين 3.5% إلى 4% خلال العام الجاري، نتيجة الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب، وهي أعلى بشكل واضح من نسبة 2% التي يستهدفها الاحتياطي الفيدرالي لمستوى التضخم، كما أنها أعلى من نسبة الارتفاع في نفقات الاستهلاك الشخصي خلال فبراير/شباط الماضي، التي كانت 2.5%.

كما توقع ويليامز أن يتراجع نمو الاقتصاد الأمريكي بشكل ملحوظ هذا العام ليكون في حدود 1% فقط، ما سيؤدي إلى زيادة البطالة في الولايات المتحدة ما بين 4.5% إلى 5% مقابل مستوى البطالة الحالي وهو 4.2%، على حد قوله.

“تقييم متشائم”

وأشارت الصحيفة إلى أن “التقييم المتشائم” الذي قدَّمه ويليامز، أحد أبرز المسؤولين في بنك الاحتياطي الفيدرالي، يأتي في الوقت الذي اهتزت فيه الأسواق المالية نتيجة الرسوم الجمركية التي أعلنها ترامب، والتي تراجع عنها مؤقتا، باستثناء الرسوم على الصين.

ورغم التوقعات القاتمة التي قدَّمها، أوضح ويليامز أن “موقف السياسة النقدية التقييدية الحالية مناسب تماما”، وذلك نظرا لسوق العمل القوي في الولايات المتحدة من جانب، ونسبة التضخم الحالية التي تتجاوز 2% من جانب آخر.

وكان جيرمي باول، رئيس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، قد حذر الأسبوع الماضي من أن التعريفات الجمركية التي أعلنها ترامب “جاءت أكبر من المتوقع، وستؤدي إلى ارتفاع التضخم وتباطؤ النمو”.

لكن تعليقات ويليامز على التطورات بشأن الرسوم الجمركية كانت “أكثر تشاؤما وأكثر تحديدا”، وقدَّمت صورة “أكثر قتامة من التوقعات التي نشرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي خلال اجتماعهم في مارس/آذار الماضي”، كما ذكرت الصحيفة.