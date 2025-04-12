عشرات الشهداء والجرحى في سلسلة غارات لجيش الاحتلال على مناطق متفرقة من قطاع غزة (فيديو)

استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء الجمعة، وُصفت جروح غالبيتهم بالخطرة، إثر غارة لجيش الاحتلال الإسرائيلي استهدفت منزلا في جباليا البلد شمالي قطاع غزة، وفق ما أفاد مراسل الجزيرة مباشر.

واستهدفت طائرات الاحتلال منزلا بشارع مسعود في جباليا البلد.

وفي أحدث الغارات، قال مراسل الجزيرة مباشر إن 3 فلسطينيين استشهدوا في قصف إسرائيلي استهدف تجمُّعا لمدنيين في شارع النزاز بحي الشجاعية شرقي مدينة غزة.

وفي وقت سابق الجمعة، ارتكب جيش الاحتلال مجزرة في خان يونس جنوبي القطاع، إثر استهداف مقاتلاته منزلا لعائلة مازن الفرا في حي الشيخ ناصر، مما أسفر عن استشهاد 10 أفراد من العائلة، بينهم نساء وأطفال.

ورصدت كاميرا الجزيرة مباشر آثار الغارة الإسرائيلية على المنزل الذي دُمر بالكامل وتحوَّل إلى ركام، وتناثرت مقتنيات الأطفال الشهداء وألعابهم وسط حطام المنزل المدمر، في حين بدت قذائف صاروخية كبيرة واضحة وسط الركام.

وقال شقيق صاحب المنزل للجزيرة مباشر إن شقيقه وأولاده وزوجته استشهدوا جميعهم في الغارة الإسرائيلية على المنزل، إضافة إلى 3 شهداء آخرين من العائلة.

وكانت مصادر للجزيرة مباشر قد ذكرت أن غارة إسرائيلية استهدفت شرقي مدينة خان يونس، كما نسفت قوات الاحتلال عددا من المباني السكنية غربي مدينة رفح.

وأشارت وكالة الأنباء الفلسطينية إلى أن مدفعية الاحتلال قصفت حيَّي السلام والمنارة جنوبي خان يونس، في حين شنت طائرات الاحتلال غارات على المنطقة الشمالية لرفح.

واستشهد فلسطيني وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي استهدف منطقة المواصي غرب خان يونس جنوبي القطاع، في وقت سابق الجمعة.

وفي مدينة دير البلح وسط القطاع، استشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في استهدافين متتاليين من مسيَّرات إسرائيلية لمحيط مدرسة المزرعة الشرقية.

وفي شمال غزة، استشهد 5 فلسطينيين في منطقتين منفصلتين بمدينة بيت لاهيا، منهم 3 استشهدوا صباحا بعد استهداف بوابة مدرسة كانت تؤوي نازحين في منطقة العطاطرة غرب المدينة، واثنان باستهداف تجمُّع لمواطنين.

وتأتي هذه الغارات ضمن عدوان إسرائيلي متواصل منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، خلّف أكثر من 166 ألف شهيد وجريح، معظمهم من النساء والأطفال، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود.