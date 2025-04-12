في رسالة بثتها القسام .. عيدان: حماس أبدت استعدادا للإفراج عني لكن السلطات الإسرائيلية رفضت (فيديو)

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة مصوَّرة وجَّهها الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر، المحتجز في قطاع غزة منذ أكثر من 550 يومًا، عبَّر فيها عن يأسه من استمرار أسره، وناشد فيها المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك الرأي العام، التحرك من أجل إطلاق سراحه.

وأشار ألكسندر في رسالته إلى أنه يعاني انهيارًا جسديًّا ونفسيًّا نتيجة ظروف احتجازه وطول المدة التي قضاها دون أي تقدُّم في ملفه.

الحكومة الإسرائيلية تخلت عني

وقال إن الحكومة الإسرائيلية تخلت عنه “رغم تقارير تفيد بأن حركة حماس كانت مستعدة للإفراج عنه قبل 3 أسابيع، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت العرض”.

وخاطب ألكسندر رئيس الحكومة الإسرائيلية، مطالبًا بإجابات عن أسباب استمرار احتجازه، مشيرًا إلى أنه يسمع يوميًّا أصوات أفراد عائلته في رأسه، ويعيش كوابيس مستمرة، على حد تعبيره.

وانتقد بشدة طريقة تعامل الحكومة الإسرائيلية مع ملف الأسرى، متسائلًا عن سبب استمرار الحرب رغم مظاهرات الأهالي والمواطنين في أنحاء البلاد.

وأكد الأسير أنه جاء إلى إسرائيل من أجل الخدمة العسكرية في وحدة “غولاني”، حيث خدم “جنديًّا وحيدًا”، وبقي في موقعه أمام جيش كامل، مشيرًا إلى شعوره بتخلي حكومته عنه.

التوثيق الأخير

وفي ختام رسالته، أعرب عن رغبته في العودة حيًّا إلى عائلته، محذرًا من أن هذا الفيديو قد يكون التوثيق الأخير لحياته. كما دعا الجمهور إلى مواصلة الضغط الشعبي من أجل إطلاق سراحه هو وبقية الأسرى، مشيرًا إلى أن الأمل بدأ يتلاشى، وأن الأسرى قد لا يعودون أحياءً إلى ديارهم.