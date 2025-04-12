نتنياهو يسارع بالاتصال بعائلة الأسير عيدان ألكسندر بعد فيديو القسام

في رد فعل سريع للرسالة المصوَّرة التي وجَّهها الأسير الإسرائيلي عيدان ألكسندر، المحتجز في قطاع غزة منذ أكثر من 550 يومًا، أعلن ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن اتصال مباشر جرى بين نتنياهو وعائلة الجندي الأسير عيدان ألكسندر.

وقال ديوان نتنياهو على منصة إكس “تحدَّث رئيس الوزراء مع والدَي الجندي عيدان ألكسندر بعد نشر فيديو الدعاية القاسية لحماس، وأبلغهما بأن جهودًا هائلة تُبذل لإعادته مع جميع المختطفين إلى ديارهم في أقرب وقت”.

وكانت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، قد نشرت رسالة مصوَّرة مؤثرة لعيدان ألكسندر، عبَّر فيها عن يأسه من استمرار أسره، وناشد فيها المسؤولين في إسرائيل والولايات المتحدة، وكذلك الرأي العام، التحرك من أجل إطلاق سراحه.

وأشار ألكسندر في رسالته إلى أنه يعاني انهيارًا جسديًّا ونفسيًّا نتيجة ظروف احتجازه وطول المدة التي قضاها دون أي تقدُّم في ملفه. وقال إن الحكومة الإسرائيلية تخلت عنه، رغم تقارير تفيد بأن حركة حماس كانت مستعدة للإفراج عنه قبل 3 أسابيع، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت العرض، على حد قوله.