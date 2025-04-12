هل تتجه الولايات المتحدة إلى تثبيت التوقيت الصيفي طوال العام؟

هناك إجماع كبير على تثبيت الساعة، لكن أين يجب تثبيتها؟

طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الكونغرس، الجمعة، جعل التوقيت الصيفي دائمًا وإلغاء تغيير التوقيت مرتين سنويًا.

وجاءت تصريحات ترامب بعد يوم من عقد المشرعين أول جلسة استماع منذ أكثر من 3 سنوات حول الجدل المستمر بشأن ما إذا كان ينبغي جعل التوقيت الصيفي دائمًا أم الإبقاء على التوقيت العادي طوال العام.

اقرأ أيضا list of 1 item list 1 of 1 هل تتخلى أوروبا عن التوقيت الصيفي المثير للجدل؟ end of list

وقال ترامب “يتعين على مجلسي النواب والشيوخ العمل بجد من أجل المزيد من ضوء النهار في نهاية المطاف”.

وصوّت مجلس الشيوخ بالإجماع في مارس/ آذار 2022 لجعل التوقيت الصيفي دائمًا لكن هذه الجهود توقفت في مجلس النواب الذي لم يتطرق إلى هذه المسألة أبدًا.

وقال ترامب الشهر الماضي إنه لا يوجد توافق ومن غير المرجح اتخاذ أي إجراء.

أين يجب تثبيتها؟

وقال تيد كروز رئيس لجنة التجارة بمجلس الشيوخ “هناك قضايا حقيقية ومعقدة للغاية وحجج متعارضة من كلا الجانبين”، وتابع “هناك إجماع كبير على تثبيت الساعة لكن السؤال هو أين يجب تثبيتها؟”.

ويقول البعض إن الكونغرس قد يتيح للولايات اختيار التوقيت الذي ترغب في الاستمرار عليه، لكن آخرين يخشون من أن يؤدي ذلك إلى فوضى.

اضطرابات ومشاكل

ويقول مؤيدو إلغاء التوقيت الصيفي إن تغيير الساعة مرتين سنويًا يسبب اضطرابات في النوم ومشاكل صحية وزيادة في حوادث السيارات.

وتم استخدام التوقيت الصيفي طوال العام خلال الحرب العالمية الثانية وأُعيد تطبيقه في العام 1973 في محاولة لتقليل استهلاك الطاقة بسبب حظر النفط لكنه لم يحظ بشعبية وتم إلغاؤه بعد عام.

ويبدأ التوقيت الصيفي في الولايات المتحدة يوم الأحد الثاني من شهر مارس/آذار وينتهي يوم الأحد الأول في نوفمبر/تشرين الثاني، مع التغييرات الزمنية التي تحدث في الساعة 2:00 صباحًا بالتوقيت المحلي، وعبارة “الربيع إلى الأمام، والخريف إلى الخلف”.

وفي فصل الربيع تُنقل الساعات إلى الأمام من الساعة 2:00 صباحًا إلى الساعة 3:00 صباحًا. وفي الخريف تنقل من الساعة 2:00 صباحًا إلى 1:00 صباحًا.

ويدوم التوقيت الصيفي لما مجموعه 34 أسبوعًا (238 يومًا) كل عام، أي حوالي 65٪ من العام بأكمله.