أبو عبيدة يشيد بـ”إخوان الصدق” في اليمن.. وقيادي حوثي يوجه رسالة بالعبرية

أشادت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية “حماس“، باستمرار دعم جماعة الحوثي اليمنية للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وفي بيان عبر منصة “تلغرام”، قال المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة الأحد: “لا زال إخوان الصدق في اليمن يصرّون على شلّ قلب الكيان الصهيوني؛ وقوفاً إلى جانب غزة التي تتعرض لحرب إبادة شعواء، رغم دفعهم ضريبةً باهظةً من دمائهم العزيزة ومقدرات بلدهم الشقيق جراء هذا الوفاء لفلسطين والأقصى”.

وأضاف أن “تلك العزيمة الصلبة التي تبشر بخيرية هذه الأمة، وقدرتها على زعزعة أمن هذا الكيان إذا توفرت الإرداة والإيمان مع القدرة على الفعل مهما كان متواضعاً”.

وأكد أبو عبيدة أن “فلسطين وشعبها لن ينسوا هذه الوقفة المشرفة إلى جانبهم”.

إطلاق صاروخ من اليمن وصفارات الإنذار في إسرائيل

وفي وقت سابق الأحد، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ من اليمن، مشيراً إلى أنه “من المرجح أنه تم اعتراضه”، ما أدى إلى تفعيل صافرات الإنذار في مناطق وسط البلاد، بما فيها القدس وتل أبيب.

من جهتها، أعلنت جماعة الحوثي في اليمن أنها بصدد إصدار بيان يوضّح التفاصيل، حيث من المتوقع أن يصدر عن المتحدث العسكري يحيى سريع، الذي عادةً ما يتولى الإعلان عن الهجمات التي تنفذها الجماعة.

وفي السياق ذاته، كتب حزام الأسد عضو المكتب السياسي وعضو مجلس الشورى لأنصار الله (جماعة الحوثي) تعليقا باللغة العبرية على منصة “إكس”.

وقال باللغة العبرية “لن نتخلى عن غزة”.