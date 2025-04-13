استشهاد مدير مركز شرطة غرب خان يونس المقدَّم محمد الدرباشي (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد مدير مركز شرطة غرب خان يونس المقدَّم محمد أحمد الدرباشي، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي منزله جنوبي قطاع غزة، فجر اليوم الأحد.

وأظهرت مشاهد اللحظات الأولى لاستهداف منزل عائلة الدرباشي، وإخراج الشهيد من المكان في حي البراق الجنوبي غربي مدينة خان يونس.

وأدانت المديرية العامة للشرطة في قطاع غزة اغتيال المقدَّم الدرباشي، جراء استهداف مباشر لمنزله من قِبل طائرات الاحتلال الإسرائيلي.

وأكدت المديرية في بيان أنها “ستواصل القيام بواجبها في حماية أمن المواطنين رغم القصف والاستهداف”، وأن “المساعي الخبيثة التي يقودها الاحتلال لنشر الفوضى في قطاع غزة لن يُكتب لها النجاح”.