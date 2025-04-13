استشهاد 6 أشقاء إثر قصف الاحتلال سيارة مدنية في دير البلح (فيديو)

استشهد 7 فلسطينيين، بينهم 6 أشقاء، إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأحد، سيارة مدنية في دير البلح وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية للجزيرة مباشر بوصول جثث الشهداء السبعة إلى مستشفى شهداء الأقصى، بعد استهدافهم في شارع الرشيد غربي دير البلح.

ومنذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي الحرب المدمرة على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من 1500 فلسطيني وأصيب آلاف آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء.