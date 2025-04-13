الحوثيون: غارات أمريكية على مناطق متفرقة في اليمن

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، السبت، إن غارات أمريكية عديدة استهدفت مناطق عدة في أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أن مديرية الصومعة بمحافظة البيضاء، وسط اليمن، شهدت مساء السبت، غارات جوية أمريكية استهدفت مبنى المعهد المهني في المنطقة.

وذكرت وسائل الإعلام التابعة للحوثيين أن سلسلة انفجارات عنيفة هزت المديرية عقب الغارات المفاجئة، بالتزامن مع تحليق مكثف ومستمر للطيران الحربي الأمريكي في أجواء المحافظة ومناطق أخرى غربي اليمن.

وأضافت أن 3 غارات أمريكية استهدفت منطقة السهلين بمديرية آل سالم في صعدة شمالي اليمن. وتابعت أن غارتين أمريكيتين استهدفتا مديرية المنيرة بمحافظة الحديدة غربي البلاد.

وتأتي الغارات الأمريكية بعد أوامر أصدرها الرئيس دونالد ترامب لجيش بلاده بشن هجوم كبير ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بالقضاء عليها تماما.

لكن الجماعة تجاهلت تهديد ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن في البحر الأحمر متوجهة إليها، ردا على استئناف تل أبيب منذ 18 مارس/آذار الماضي حرب الإبادة بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.

وترتكب إسرائيل بدعم أمريكي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، خلّفت أكثر من 166 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، ونحو 11 ألف مفقود.