طبيب البيت الأبيض يكشف عن الوضع الصحي لترامب

قال أطباء البيت الأبيض، اليوم الأحد، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب (78 عاما) في “صحة ممتازة” بعدما أجرى أول فحوص طبية سنوية منذ عودته إلى الرئاسة.

وجاء في رسالة صادرة عن أطباء الرئاسة وزعها البيت الأبيض “يظهر الرئيس ترامب صحة إدراكية وجسدية ممتازة وهو مؤهل بالكامل لتأدية مهامه كقائد أعلى ورئيس للبلاد”.

وقال شون باربابيلا طبيب ترامب إن الرئيس لا يزال يتمتع بصحة جيدة.

وصدر التقرير بعد مرور يومين على خضوع ترامب لفحص طبي روتيني، أول من أمس الجمعة.

وهذا التقرير هو الأكثر تفصيلا حول صحة ترامب منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني كأكبر رئيس أمريكي سنا.

وكتب باربابيلا في تقريره “يتمتع الرئيس ترامب بصحة بدنية وذهنية ممتازة، وهو لائق تماما لأداء واجبات رئيس الدولة”.

لكنّ التقرير أفاد بوجود تشوهات قليلة بما فيها ضرر في جلد ترامب بسبب الشمس، بالإضافة إلى ندبة على أذنه اليمنى نتيجة جرح ناجم عن الطلق الناري الذي أصيب به عند محاولة اغتياله، في يوليو/تموز الماضي.

وقال الملياردير لصحفيين، الجمعة، إنه شعر بأنه “في حالة جيدة جدا” بعد خضوعه للفحوص في مستشفى والتر ريد العسكري في ضاحية واشنطن.