شاهد: لحظة قصف الاحتلال للمستشفى المعمداني وسط غزة

أظهرت مقاطع فيديو اللحظات الأولى لقصف الاحتلال الإسرائيلي المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة، فجر اليوم الأحد، ما أدى إلى دمار كامل لقسم الإسعاف والطوارئ وقسم الاستقبال والمختبرات والصيدلية.

وأدى القصف الإسرائيلي إلى خروج المستشفى الأهلي العربي المعمداني عن الخدمة الطبية، وبالتالي لم يعد قادرًا على استقبال جرحى الغارات الإسرائيلية المتواصلة على القطاع.

وقالت وزارة الصحة في غزة إن طيران الاحتلال استهدف بالصواريخ مبنى داخل حرم المستشفى ودمره بالكامل، الأمر الذي أدى إلى إجلاء قسري للمرضى والعاملين داخل المستشفى.