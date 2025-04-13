صاروخ من اليمن يتسبب بإغلاق مطار بن غوريون.. وصافرات الإنذار تدوي في تل أبيب والقدس المحتلة (فيديو)

انطلقت صافرات الإنذار على نطاق واسع في مدينتي القدس وتل أبيب ومحيطهما في إسرائيل، تزامنا مع إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي عن إطلاق مقذوف من اليمن.

وقال الجيش الإسرائيلي عبر بيان “في أعقاب تفعيل صافرات الإنذار قبل وقت قصير بمناطق عدة داخل الدولة، أطلِقت صواريخ على الأرجح من أراضي اليمن. حاولنا اعتراضها ونتائجها قيد الفحص، مع تفعيل الصافرات وَفق السياسة المعتمدة”.

وسقطت أجزاء من الصاروخ الاعتراضي في منطقة دورا بالقرب من الخليل، وَفق إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت القناة 12 الإسرائيلية إنه “بعد انطلاق صافرات الإنذار، أغلق مطار بن غوريون للإقلاع والهبوط”.

وقال أفيغدور ليبرمان زعيم حزب (إسرائيل بيتنا) إنه في “عيد الفصح 2025 صواريخ من غزة واليمن، وملايين المدنيين يهرعون إلى الملاجئ و59 مخطوفا يقبعون في أنفاق حماس“.

وأضاف “هذا هو (النصر المطلق) كما يراه رئيس وزراء السابع من أكتوبر”.

פסח 2025.

שיגורים מעזה ומתימן,

מיליוני אזרחים רצים למקלטים ו-59 חטופים נמקים במנהרות חמאס. ״הניצחון המוחלט״ נוסח ראש ממשלת ה-7 באוקטובר. — אביגדור ליברמן (@AvigdorLiberman) April 13, 2025

وعلق زعيم حزب “الديمقراطيين” الإسرائيلي المعارض يائير غولان على الحادثة وقال إن “كل الدولة في الملاجئ في عيد الفصح، صافرات إنذار وقصف ورعب و59 مخطوفا في غزة، وحماس ما زالت في الحكم. فشل نتنياهو واضح: لا يوجد أمن على الحدود، ولا أمن في الشوارع، ولا أمن في الداخل. إسرائيل بحاجة وتستحق أفضل من ذلك”.

חג הפסח, וכל המדינה במקלטים. אזעקות, ירי, פחד. 59 חטופים עדיין בעזה. חמאס עדיין בשלטון.

11 מקרי רצח תוך ימים ספורים – הרחוב הערבי מדמם. הכישלון של נתניהו ברור: אין ביטחון בגבולות, אין ביטחון ברחובות, אין ביטחון בבית. ישראל זקוקה וראויה ליותר. — Yair Golan – יאיר גולן (@YairGolan1) April 13, 2025

تعليق الحوثيين

‏‏‏بدوره كتب حزام الأسد عضو المكتب السياسي وعضو مجلس الشورى لأنصار الله (جماعة الحوثي) تعليقا باللغة العبرية على منصة “إكس”.

وقال باللغة العبرية “لن نتخلى عن غزة”.

לא נוותר על עזה — حزام الأسد (@hezamalasad) April 13, 2025

وأشار المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة بإصرار جماعة الحوثي اليمنية على دعم غزة في مواجهة “الإبادة” الإسرائيلية “رغم دفعهم ضريبة باهظة من دمائهم”.

وقال أبو عبيدة “ما زال إخوان الصدق في اليمن يصرّون على شلّ قلب الكيان الصهيوني وقوفا إلى جانب غزة التي تتعرض لحرب إبادة شعواء، رغم دفعهم ضريبةً باهظةً من دمائهم العزيزة ومقدرات بلدهم الشقيق جراء هذا الوفاء لفلسطين والأقصى”.

وأضاف “إن فلسطين وشعبها لن ينسوا هذه الوقفة المشرفة إلى جانبهم، وتلك العزيمة الصلبة التي تبشر بخيرية هذه الأمة، وقدرتها على زعزعة أمن هذا الكيان إذا توفرت الإرداة والإيمان مع القدرة على الفعل مهما كان متواضعا”.