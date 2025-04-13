فيدان: لا نريد الدخول في صراع مع أي دولة بسوريا وأردوغان سيزور دمشق قريبا

قال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إن العمليات الإسرائيلية في سوريا تثير “استفزازات خطيرة”، وتؤدي إلى حالة من عدم الاستقرار، مشددًا على “ضرورة احترام الأجواء والسيادة السورية بشكل كامل”.

ودعا فيدان، خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الأحد في ختام جلسات منتدى أنطاليا الدبلوماسي، إلى وقف جميع الإجراءات الإسرائيلية التي تهدد أمن سوريا.

وأشار إلى أن تركيا تسعى لدعم الحكومة السورية الجديدة لتحقيق الأمن والاستقرار، والعمل على إبعاد جميع التنظيمات “الإرهابية” من الأراضي السورية.

وأضاف “لا نريد الدخول في صراع مع أي دولة على الأراضي السورية، ونؤمن بضرورة تحقيق التفاهمات الإقليمية”.

وفي سياق العلاقات التركية-السورية، كشف فيدان أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يخطط لزيارة سوريا قريبًا، مؤكدًا أن العمل جارٍ لتحديد موعدها. وأوضح أن اللقاءات بين الجانبين تهدف إلى تعزيز الاستقرار والتنسيق الأمني والسياسي.

وقف إطلاق النار في غزة

وشدَّد فيدان على ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن تركيا تدعو إلى منع إسرائيل من ارتكاب “المجازر الجماعية بحق الفلسطينيين”.

وأضاف أن الموقف التركي واضح، ويقوم على الضغط المستمر من أجل تحقيق وقف دائم للحرب في القطاع. ودعا الولايات المتحدة إلى مواصلة جهودها للتوصل إلى هذا الهدف، مطالبًا في الوقت ذاته بوقف الدعم الأمريكي والأوروبي لإسرائيل.