مظاهرات حاشدة في دول عديدة لدعم الفلسطينيين ورفض العدوان على غزة (فيديو)

انطلقت مظاهرات حاشدة في المغرب وتركيا والسويد وبريطانيا وباكستان والسنغال، اليوم الأحد، تضامنًا مع الفلسطينيين في غزة، وللمطالبة بوقف الحرب الإسرائيلية على أهالي القطاع المحاصر.

ففي العاصمة المغربية الرباط، جاب آلاف المتظاهرين الشوارع رغم الأجواء الماطرة، رافعين شعارات تعبّر عن غضبهم من المجازر الإسرائيلية في القطاع، ومرددين هتافات منها “لن نتخلى عن غزة” و”الشعب يريد إسقاط التطبيع” و”يسقط يسقط التطبيع” و”يا الله اخذل المطبّعين” و”غزة غزة يا الله”.

وفي إسطنبول كبرى مدن تركيا، جاب الآلاف عددًا من الشوارع في مسيرة ضخمة منددة بالعدوان الإسرائيلي وجرائم الحرب ضد أهالي غزة، واستهداف المستشفيات والمساجد والمدارس وخيام النازحين، وطالبوا بوقف الحرب فورًا وفتح المعابر وإدخال المساعدات لحماية الشعب الفلسطيني من المجاعة.

كما شهدت شوارع مدينة مالمو ثالثة كبرى مدن السويد مظاهرة ضخمة داعمة للشعب الفلسطيني، ورافضة لاستمرار العدوان الإسرائيلي.

وفي العاصمة السنغالية دكار، خرج متظاهرون غاضبون يرددون شعارات مناهضة للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مطالبين بوقف إطلاق النار ومحاسبة قادة الاحتلال على جرائمه في غزة.