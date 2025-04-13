وزير الدفاع الأمريكي يعلق على المحادثات مع إيران ويحذر من “خيارات أخرى”

قال وزير الدفاع الأمريكي بيت هيغسيث إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “جاد للغاية” في أن إيران لن تمتلك سلاحا نوويا، وإنه يريد تحقيق ذلك عبر المفاوضات.

وأضاف هيسغيث، في مقابلة اليوم الأحد مع شبكة فوكس نيوز الأمريكية، أن المحادثات مع إيران “كانت مثمرة وخطوة جيدة”، وقال “إذا لم إذا نتمكن من حل البرنامج النووي مع إيران عبر المفاوضات فهناك خيارات أخرى نأمل ألا نصل إليها”.

وتابع: “ما قمنا به مع الحوثيين يظهر أننا نستطيع أن نذهب بعيدا، وبشكل أكبر وأعمق… وإذا اضطررنا فسوف نفعل ذلك لمنع وصول القنبلة النووية إلى أيدي إيران”.

“رسالة واضحة لإيران”

وأكد هيسغيث في المقابلة أن “إيران تراقب ما يحدث للحوثيين وتدرك أنها لا تريد أن تكون جزءًا من ذلك”، موضحا أن واشنطن “تقوم بتفكيك القدرات العسكرية للحوثيين”.

وأوضح أن الضربات التي وجهتها واشنطن إلى الحوثيين “ترسل رسالة واضحة لإيران: لا تعبثي مع الولايات المتحدة وانضمي لطاولة المفاوضات لتفكيك كامل قدراتك النووية لكي لا يكون هذا مستقبلك”.

وعلى الجانب الآخر أعلنت إيران الأحد أن المحادثات المقبلة مع الولايات المتحدة، المقرر إجراؤها نهاية الأسبوع المقبل، ستبقى “غير مباشرة” بوساطة عمانية، وستركز حصرا على الملف النووي ورفع العقوبات.

وأجرى البلدان أمس السبت مباحثات بشأن البرنامج النووي الإيراني واتفقا على عقد لقاء جديد السبت 19 إبريل/نيسان.

وترأس الوفد الإيراني وزير الخارجية عباس عراقجي، وهو أحد مهندسي الاتفاق النووي الإيراني في 2015، في حين قاد مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب، ستيف ويتكوف، الوفد الأميركي.

مفاوضات غير مباشرة

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية إسماعيل بقائي في مقابلة مع التلفزيون الرسمي “ستظل المفاوضات غير مباشرة، وستبقى عمان الوسيط لكننا نناقش مكان المفاوضات المقبلة”.

وأكد أن المحادثات ستركز فقط على “الملف النووي ورفع العقوبات”.

وأفادت إيران بأنّ وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي توسط في المحادثات الرفيعة المستوى في مسقط.

وقال وزير الخارجية العماني إن المناقشات جرت في “جو ودي” مشيرا إلى أن الهدف منها إبرام “اتفاق عادل وملزم”.

وقال محللون إن الولايات المتحدة ستسعى جاهدة لإدراج برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، ودعم طهران لـ”محور المقاومة” في جدول الأعمال. غير أن طهران أكدت أنها ستناقش فقط برنامجها النووي.