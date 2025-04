ابن نتنياهو يسب ماكرون بسبب موقفه من الدولة الفلسطينية

شن يائير نتنياهو، ابن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، هجومًا لاذعًا ضد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، بعد تصريحاته بشأن اعتزام بلاده الاعتراف بالدولة الفلسطينية، معتبرًا تصريحاته دعمًا لحماس وتقويضًا لأمن إسرائيل.

وعبر حسابه بمنصة إكس، أعاد يائير نتنياهو نشر تصريحات ماكرون، ورد عليها بعبارات قاسية. وفي الاقتباس الذي نقله يائير، قال ماكرون “أؤيد حق الفلسطينيين في إقامة دولة لهم (من دون حماس)، كما أؤيد الأمان لإسرائيل، وأؤيد السلام”، ليرد عليه نتنياهو قائلًا “تبًّا لك”.

وعلَّق يائير بسخرية “نعم لاستقلال كاليدونيا الجديدة! نعم لاستقلال بولينيزيا الفرنسية! نعم لاستقلال كورسيكا! نعم لاستقلال إقليم الباسك! نعم لاستقلال غويانا الفرنسية!”.

كما هاجم يائير توجهات باريس في إفريقيا، ودعا إلى وقف “الإمبريالية الجديدة لفرنسا في غرب إفريقيا”.

Screw you! Yes to independence of New Caledonia! Yes to independence to French Polynesia! Yes to independence of Corsica! Yes to independence of the Basque Country! Yes to independence of French Guinea! Stop the neo imperialism of France in west Africa! https://t.co/Vwa3a8fN2c

