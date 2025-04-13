3 شهداء في قصف الاحتلال مبنى ملاصقا لبلدية دير البلح (فيديو)

أفاد مراسل الجزيرة مباشر باستشهاد 3 فلسطينيين، اليوم الأحد، جراء استهداف الاحتلال مبنى ملاصقًا لبلدية دير البلح وسط قطاع غزة.

وأظهرت مشاهد اللحظات الأولى لقصف المبنى، وحالة الفزع التي سببتها الغارة الإسرائيلية في محيط البلدية بعد تهديده من قوات الاحتلال، وإخلاء مربع البلدية بالكامل.

وكانت طائرات الاحتلال قد قصفت سيارة مدنية في دير البلح صباح اليوم الأحد، واستشهد على إثرها 7 فلسطينيين بينهم 6 أشقاء، ونُقلت جثثهم إلى مستشفى شهداء الأقصى بوسط قطاع غزة.

ومنذ استئناف الاحتلال الإسرائيلي الحرب المدمرة على قطاع غزة في 18 مارس/آذار الماضي، استشهد أكثر من 1500 فلسطيني وأصيب آلاف آخرون، معظمهم من الأطفال والنساء.