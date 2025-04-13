3 قتلى في مظاهرات ضد قانون إصلاح مجالس الأوقاف الإسلامية بالهند

قُتل 3 أشخاص بينهم طفل، واعتقلت السلطات أكثر من 100 آخرين خلال مظاهرات اتسمت بالعنف، يوم السبت، في ولاية البنغال الغربية شرقي الهند، احتجاجًا على إقرار قانون مثير للجدل بشأن مجالس الأوقاف الإسلامية.

وأفاد المسؤول في شرطة الولاية، جاويد شميم، بمقتل 3 أشخاص بينهم طفل، مضيفًا “حتى الآن تم اعتقال 118 شخصًا على خلفية أعمال العنف”، مشيرًا إلى إصابة ما لا يقل عن 15 شرطيًّا خلال المواجهات.

نشر قوات لضبط الأوضاع

وأمرت المحكمة العليا في الولاية، يوم السبت، بنشر قوات تخضع بالكامل لسيطرة الحكومة المركزية لضبط الأوضاع.

ومنذ اعتماد القانون في مجلسَي البرلمان الهندي قبل أسبوع، شهدت مناطق عدة من البلاد احتجاجات ضد التعديلات الجديدة، حيث نظم المسلمون مظاهرات حاشدة في ولايات البنغال الغربية وغوجارات وأوتار براديش وماهاراشترا وتيلانجانا وغيرها خلال الأسبوع الجاري.

وأصيب عدد من المتظاهرين نتيجة اعتداءات الشرطة على المحتجين، في حين اعتقلت السلطات عددًا من قادة المنظمات الإسلامية.

مشروع تعديل قانون الوقف

وكانت “المنظمة الإسلامية الطلابية” قد عبَّرت سابقًا عن رفضها لمشروع تعديل قانون الوقف، معتبرة إياه اعتداءً من الدولة على المؤسسات الدينية والخيرية التابعة للمجتمع المسلم.

وقالت المنظمة في بيان “من خلال تفكيك استقلالية الوقف، تستهدف الحكومة الإرث الإسلامي بشكل علني، بينما تبقى مؤسسات الأديان الأخرى دون مساس. هذا التمييز الصارخ يكشف نفاق السردية التي يروّج لها حزب بهاراتيا جاناتا عن رعاية المسلمين، ويُظهر تحاملًا عميقًا ضدهم، في انتهاك واضح للمادة 26 من الدستور الهندي”.

وأضافت أن “العملية التشاورية الشكلية، التي تم خلالها تجاهل ملايين الاعتراضات، تثبت أن الهدف لم يكن الإصلاح، بل فرض السيطرة والاستيلاء على أصول الوقف”.

حرب على الوقف

ووصفت المنظمة التعديلات بأنها “حرب على الوقف وعلى وجود المسلمين، ومحاولة لتعميق الانقسام الطائفي ومحو الهوية الإسلامية”، مشيرة إلى أن “هذا التعديل لا يعالج قضايا الفساد أو التعديات، بل يعزز تدخل الحكومة للاستحواذ على أراضي الوقف”.

وأكدت المنظمة أن “التاريخ لن ينسى خيانة من مكنوا هذا الظلم، وأن المجتمع المسلم سيواصل مقاومة هذا القانون من الشوارع إلى المحاكم بكل الوسائل القانونية والدستورية والديمقراطية الممكنة حتى تستعاد الحقوق الدينية كاملة”.