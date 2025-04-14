أعلن إسقاط طائرة بصاروخ.. يحيى سريع: قدراتنا العسكرية لم تتأثر والعدوان الأمريكي لن يحقق إلا الخيبة والفشل (فيديو)

أعلن المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة لجماعة أنصار الله الحوثي في اليمن، يحيى سريع، أن الدفاعات الجوية اليمنية تمكنت من إسقاط طائرة أمريكية أثناء قيامها بمهام معادية في الأجواء اليمينة.

وقال سريع، في بيان متلفز بث على منصة إكس الأحد، “في إطار التصدي للعدوان الأمريكي على بلدنا، ونصرة وإسنادا للشعب الفلسطيني ومجاهديه، نجحت دفاعاتنا الجوية في إسقاط طائرة أمريكية معادية نوع “إم كيو-9″ أثناء قيامها بتنفيذ مهام عدائية في أجواء محافظة حجة”.

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن إسقاط الدفاعات الجوية طائرة أمريكية نوع MQ_9 أثناء قيامِها بتنفيذ أعمال عدائية في أجواء محافظة حجة وذلك بصاروخ أرض جو محلي الصنع، وتعد هي الطائرة الرابعة خلال أسبوعين والتاسعة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة. pic.twitter.com/t0utupz782 — العميد يحيى سريع (@army21yemen) April 13, 2025

وأوضح سريع أنه “تمت عملية إسقاط الطائرة بصاروخ أرض-جو محلي الصنع” مشيرا إلى أن “هذه هي الطائرة الرابعة التي تمكنت دفاعاتنا الجوية من إسقاطها خلال أسبوعين والتاسعة عشرة خلال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس إسنادا لغزة”.

وأكد سريع أن القدرات العسكرية للحوثيين لم تتأثر بالهجمات الأمريكية المتوالية، مضيفا “أن العدوان الأمريكي على بلدنا لن يحقق إلا المزيد من الخيبة والفشل”.

مواصلة عمليات الإسناد لغزة

وشدد سريع في بيانه على أن القوات المسلحة التابعة لجماعة الحوثي “لن تتوقف عن عملياتها الإسنادية للشعب الفلسطيني المظلوم حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عنها”.

وكان الحوثيون قد أعلنوا الأحد أنهم أطلقوا صاروخين باليستيين باتجاه مطار بن غوريون وهدف عسكري في إسرائيل، في حين أعلن الجيش الإسرائيلي اعتراضه صاروخا أطلق من اليمن.

وقال الحوثيون في بيان إنهم نفذوا “عملية عسكرية نوعية، وذلك بصاروخين باليستيين أحدهما فرط صوتيّ نوع فلسطين2، استهدف قاعدة سودت ميخا في منطقة شرق أسدود المحتلة والصاروخ الآخر نوع ذو الفقار استهدف مطار بن غوريون في منطقة يافا المحتلة”.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن في وقت سابق الأحد أنه اعترض “على ما يبدو” مقذوفا أطلق من اليمن بعدما انطلقت صافرات الإنذار على نطاق واسع في مدينتي القدس وتل أبيب ومحيطهما.

ومن جانبه أشاد أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، في بيان عبر منصة تليغرام الأحد، باستمرار دعم جماعة الحوثي للشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.