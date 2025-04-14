إصابة مجندة إسرائيلية بعملية دهس جنوبي الخليل

أصيبت مجندة إسرائيلية صباح اليوم الاثنين بعملية دهس وقعت قرب مفرق الظاهرية، جنوبي مدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي.

وقالت الإذاعة إن المصابة نقلت لتلقي العلاج، وإن الجهات المعنية فتحت تحقيقًا في الحادثة، دون الكشف عن حالة المجندة أو هوية منفذ العملية.

من جانبها، أفادت الشرطة الإسرائيلية أن وحدة من عناصرها الخاصة كانت قد رصدت سيارة مشبوهة يعتقد أنها مسروقة في المنطقة، وطلبت من سائقها التوقف. إلا أن السيارة واصلت سيرها ودهست أحد عناصر الشرطة، مما تسبب في إصابات وصفت بأنها طفيفة، قبل أن تلوذ بالفرار.

وعلى إثر ذلك، أعلنت قوات الاحتلال حالة استنفار واسعة، حيث دفعت بتعزيزات كبيرة إلى منطقة الظاهرية، وأغلقت الطرق المؤدية إليها، وبدأت عمليات بحث ومطاردة للمنفذ.

وداهمت قوات الاحتلال مدينة الظاهرية واحتجزت عددًا من الفلسطينيين، واعتدت عليهم أثناء عمليات التفتيش والبحث المكثف عن منفذ العملية.

إشادة حركة حماس

في هذا السياق، أصدرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بيانًا أشادت فيه بالعملية، معتبرة أنها “عمل بطولي يأتي في سياق الرد الطبيعي على جرائم الاحتلال المتواصلة بحق أبناء الشعب الفلسطيني”.

وأكدت الحركة أن استمرار المقاومة في الضفة الغربية يمثل “ردًّا واضحًا” على ممارسات الاحتلال، سواء ما يتعلق منها بالاعتداءات على قطاع غزة أو السياسات التهويدية في المسجد الأقصى والمسجد الإبراهيمي.

وشددت حماس على أن الضفة الغربية ستبقى “على عهد الوفاء للشهداء والأسرى”، داعية الفلسطينيين إلى تصعيد المواجهة مع الاحتلال ومستوطنيه، والاستمرار في مقاومة ما وصفته بـ”الكيان الغاصب حتى دحره عن أرضنا ومقدساتنا”.