الحوثيون: 15 غارة أمريكية تستهدف مديريتَي رغوان ومدغل

قالت وسائل إعلام تابعة لجماعة “أنصار الله” (الحوثيون) في اليمن، الاثنين، إن غارات أمريكية عدة استهدفت مناطق متفرقة في أنحاء البلاد.

وأشارت إلى أن مديريتَي رغوان ومدغل بمحافظة مأرب، شرقي اليمن، تعرضتا لنحو 15 غارة جوية، ضمن سلسلة من الهجمات الجوية المتواصلة التي تنفذها واشنطن ضد جماعة الحوثي منذ منتصف مارس/آذار الماضي.

وذكرت وسائل الإعلام التابعة للجماعة أن جزيرة كمران، الواقعة قبالة السواحل الغربية لمحافظة الحديدة والمطلة على البحر الأحمر، تعرضت أيضًا لقصف من الطائرات الأمريكية، دون صدور أي تفاصيل رسمية حتى الآن بشأن المواقع المستهدَفة أو الخسائر المحتمَلة.

أوامر أمريكية

كما تعرضت مناطق خاضعة لسيطرة جماعة الحوثي في العاصمة صنعاء ومحافظتَي الجوف ومأرب، خلال الساعات الماضية، لسلسلة من الغارات الأمريكية.

وتأتي هذه الغارات عقب أوامر أصدرها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجيش بلاده بشن هجوم واسع ضد جماعة الحوثي، قبل أن يهدد بالقضاء عليها بالكامل.

لكن الجماعة تجاهلت تهديدات ترامب، واستأنفت قصف مواقع داخل إسرائيل وسفن متجهة إليها في البحر الأحمر، ردًّا على استئناف تل أبيب، منذ 18 مارس الماضي، ما تصفه الجماعة بـ”حرب الإبادة” ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ترتكب إسرائيل، بدعم أمريكي، ما تُوصف بأنها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة، أسفرت عن أكثر من 166 ألف شهيد وجريح معظمهم من الأطفال والنساء، إضافة إلى نحو 11 ألف مفقود.