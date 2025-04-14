سفير واشنطن الجديد في تل أبيب: سأصلي أمام حائط البراق نيابة عن ترامب والشعب الأمريكي

قال السفير الأمريكي لدى إسرائيل، مايك هاكابي، يوم الاثنين، إن أول خطوة سيقوم بها فور وصوله إلى مدينة القدس المحتلة هي “الصلاة أمام حائط البراق نيابة عن الرئيس دونالد ترامب والشعب الأمريكي”.

وتطرَّق هاكابي، في تصريح نقلته قناة فوكس نيوز، إلى الأوضاع في غزة، وقال إنه “يجب أن يكون هناك اعتراف من جانب حركة حماس بأنه ليس لهم مستقبل، ولن يتمكنوا من البقاء في غزة”.

وفي حديثه عن السياسات الداخلية الإسرائيلية، أكد هاكابي “لا يقلقني ما يجري داخل إسرائيل، ولن أقوم بالتدخل فيه، احترامًا للدولة المضيفة”.

ويُعَد مايك هاكابي شخصية بارزة بين أوساط المسيحيين الإنجيليين في الولايات المتحدة، وهو قس معمداني شغل سابقًا منصب حاكم ولاية أركنساس. وعبَّر هاكابي مرارًا عن آرائه بشأن ما وصفه بـ”الحق الإلهي” لإسرائيل في الضفة الغربية.

وفي زيارة سابقة لإحدي المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، أنكر هاكابي وجود احتلال قائلًا “لا شيء اسمه احتلال”. وأضاف لاحقًا أن إسرائيل “تملك سند ملكية في يهودا والسامرة”، في إشارة إلى الاسم التوراتي للضفة الغربية.

وتعكس تصريحات هاكابي دعمه القوي لسياسات ضم الأراضي التي تروّج لها حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي تواجه انتقادات عربية ودولية واسعة بوصفها انتهاكًا للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة.