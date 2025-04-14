مشاهد توثق اللحظات الأولى لغارات أمريكية على مصنع سيراميك في صنعاء (فيديو)

أظهرت مشاهد نشرتها وسائل إعلام تابعة لجماعة الحوثي، لحظة استهداف مصنع سيراميك في منطقة متنة بمديرية بني مطر في محافظة صنعاء؛ بغارة جوية نفذتها القوات الأمريكية أمس الأحد.

الفيديو يظهر انفجارات وأضرارا جسيمة لحقت بالمصنع، وسط تصاعد النار والدخان في المنطقة، فضلا عن السيارات المدمرة.

بدورها، أشارت وزارة الصحة والبيئة في الحكومة التابعة للحوثيين في بيان رسمي إلى ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 36 قتيلا وجريحا.

وأوضح البيان أن الغارة أسفرت عن استشهاد 7 مواطنين وإصابة 29 آخرين بينهم طفل في حالة حرجة.

ومساء الأحد، أعلنت جماعة الحوثي استشهاد 5 مدنيين وإصابة 13 آخرين جراء هذه الغارات.

كما أعلنت إسقاطها طائرة مسيرة أمريكية من نوع “إم كيو-9″، أثناء تنفيذها “أعمالا عدائية” في أجواء محافظة حجة شمال غربي اليمن.

وأضافت أن هذه الطائرة تعد الرابعة التي يتم إسقاطها خلال أسبوعين، والـ19 منذ بدء دعم قطاع غزة في مواجهة الحرب الإسرائيلية.