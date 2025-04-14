ترامب: زيلينسكي والمحتال بايدن هما من سمحا بالحرب في أوكرانيا

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه يعمل بكل جد حاليًّا لإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية، متهمًا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، والرئيس الأمريكي السابق جو بايدن، بأنهما من سمحا باندلاع الحرب في أوكرانيا، وشدَّد على ضرورة العمل بسرعة لإيقافها.

وقال ترامب في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة تروث سوشيال “الحرب بين روسيا وأوكرانيا هي حرب بايدن وليست حربي، وأعمل بجد لوقف الموت والدمار. زيلينسكي و’المحتال’ بايدن سمحا باندلاع الحرب، وعلينا الآن أن نوقفها بسرعة”.

وأضاف “عندما كنت في الرئاسة، ولمدة أربع سنوات خلال فترة ولايتي، لم تكن هناك أي مشكلة في منع نشوبها. كان الرئيس فلاديمير بوتين والجميع يحترمون رئيسكم! لم تكن لي أي علاقة بهذه الحرب، لكنني أعمل بجد لوقف الموت والدمار”.

وتابع ترامب “لو لم تكن الانتخابات الرئاسية لعام 2020 مزوَّرة -وقد كانت كذلك من نواحٍ عديدة- لما حدثت تلك الحرب المروعة على الإطلاق”.

وشدَّد على أن روسيا وأوكرانيا كانتا تمتلكان العديد من الطرق لمنع الحرب من البدء أساسًا، لكنه أشار إلى أن ذلك أصبح من الماضي، مضيفًا “الآن علينا أن نوقفها، وبسرعة”.

يُذكر أن صواريخ روسية أصابت، الأحد، قلب مدينة سومي الأوكرانية أثناء تجمُّع للاحتفال بـ”أحد الشعانين”، وأسفرت عن مقتل 34 شخصًا على الأقل وإصابة 117 آخرين، بينهم 15 طفلًا، وفقًا لمسؤولين أوكرانيين، في ثاني هجوم واسع النطاق يودي بحياة مدنيين خلال 9 أيام.

وتتبادل الدولتان الاتهامات بخرق اتفاق وقف قصف مواقع الطاقة والبنى التحتية الذي أُعلن في 18 مارس/آذار الماضي لمدة 30 يومًا، كما تعهد الطرفان بعدم استهداف المناطق المدنية.