ترامب يتوعد إيران بعواقب “قاسية” إذا لم تتخل عن السعي لامتلاك سلاح نووي

دعا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إيران إلى التخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي، وقال للصحفيين في البيت الأبيض، اليوم الاثنين “على إيران أن تتخلى عن السعي لامتلاك سلاح نووي، وإلا فستواجه عواقب قاسية قد تشمل توجيه ضربة عسكرية إلى منشآتها النووية”.

وعندما سُئل ترامب عمّا إذا كان الرد المحتمل قد يشمل توجيه ضربات إلى منشآت نووية إيرانية، أجاب قائلًا “بالتأكيد”.

جولة مباحثات جديدة

وأضاف ترامب، خلال لقائه رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة في البيت الأبيض، أن على إيران أن تتخلى عن فكرة السلاح النووي، مؤكدًا أنها لن تحصل عليه، وتابع “أجرينا مباحثات مع الإيرانيين السبت الماضي، وهناك جولة أخرى السبت المقبل، وهي فترة طويلة”.

وأضاف “سنحل مشكلة إيران. قد تكون إيران دولة عظيمة ما دامت لا تمتلك أسلحة نووية. لا يمكنهم امتلاك سلاح نووي”.

زيلينسكي يسعى دائمًا لشراء صواريخ أمريكية

وفي سياق آخر، تطرَّق ترامب إلى موقفه من روسيا، مؤكدًا أنه اتخذ مواقف صارمة ضدها خلال ولايته، أبرزها وقف مشروع “نورد ستريم 2″، في حين انتقد الرئيس جو بايدن لسماحه بإعادة تشغيله.

وقال إن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يسعى دائمًا لشراء صواريخ أمريكية، وإن بعض المقترحات الجيدة بشأن إنهاء الحرب الأوكرانية ستظهر قريبًا.

وقال للصحفيين “ستحصلون على بعض المقترحات الجيدة جدًّا قريبًا جدًّا”.