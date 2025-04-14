في عيد الفصح اليهودي.. مستوطن يحاول إدخال “قربان” إلى المسجد الأقصى (فيديو)

حاول مستوطن إسرائيلي اليوم الاثنين إدخال “قربان” إلى المسجد الأقصى المبارك خلال الاقتحامات التي ينفذها المستوطنون في ثاني أيام عيد الفصح اليهودي.

وظهر في فيديو متداول مستوطن يحمل كبشًا ويسير به نحو المسجد الأقصى.

وأفادت مصادر محلية للجزيرة مباشر بأن قوات الاحتلال منعت المستوطن من إدخال القربان، وسط حالة من الاستنفار داخل باحات المسجد.

وعيد الفصح اليهودي -الذي يعني “العبور” بالعربية- يُعد من المناسبات الدينية الأكثر أهمية لدى اليهود، ويرتبط بطقس تقديم القرابين الحيوانية كرمز لشكر الله على ما يعتبرونه إنقاذًا لبني إسرائيل وفق معتقداتهم.

وتسعى جماعات الهيكل اليهودية المتطرفة إلى ربط هذا العيد بالمسجد الأقصى، وتقوم بحشد أنصارها قبيل موعده سنويًّا لتنظيم اقتحامات جماعية لباحاته.

اقتحامات واسعة وإجراءات مشددة

في السياق ذاته، اقتحم مئات المستوطنين المسجد الأقصى صباح اليوم من جهة باب المغاربة، تحت حماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن المستوطنين أدوا طقوسًا تلمودية داخل باحات المسجد، وسط تصفيق وغناء ورقص استفزازي أثار استياء المقدسيين.

وعلى أبواب المسجد، فرضت شرطة الاحتلال قيودًا صارمة على دخول المصلين المسلمين، حيث دققت في هويات الوافدين إلى المسجد واحتجزت بعضها، في محاولة للحدّ من دخولهم إلى باحات الأقصى إبّان تصاعد الاقتحامات.