مدير وزارة الصحة في غزة: الأمم المتحدة أكدت كذب مزاعم الاحتلال بوجود مراكز قيادة بالمستشفيات (فيديو)

أكد منير البرش المدير العام لوزارة الصحة بقطاع غزة أن مزاعم الاحتلال بوجود مركز للقيادة والتحكم في المستشفى المعمداني في غزة “كاذبة، وسبق أن تكررت بعد كل قصف يقوم به لمستشفيات القطاع”.

وأضاف البرش، في مقابلة الأحد مع الجزيرة مباشر، أن الأمم المتحدة شكلت لجنة مستقلة للتحقيق في هذه المزاعم، عند قصف مستشفيات أخرى بالقطاع مثل الشفاء وناصر وغيرهما، وأكدت اللجنة بعد التحقيق أن “الاحتلال استهدف المرافق الطبية بهجمات مماثلة، مما يشير إلى خطط مسبقة لمهاجمة هذه المرافق الصحية”.

وأكد البرش أن “هذه المزاعم باتت لا تنطلي على المجتمع الدولي”.

واستهدفت الطائرات الحربية الإسرائيلية، فجر الأحد، المستشفى المعمداني وسط مدينة غزة؛ مما أدى إلى خروجه عن الخدمة.

تحويل المستشفى إلى ساحة رعب

وأوضح البرش أن “الأصل في المستشفى أنه ملاذ للأمان، لكن الاحتلال حوله إلى ساحة رعب”، مشيرا إلى أن الاحتلال يخبر المرضى والعاملين بضرورة الخروج من المستشفى قبل دقائق من استهدافه؛ مما يثير حالة من الهلع والخوف بين المرضى.

ووصف البرش المشاهد الحزينة للمرضى، بعد أن أجبروا على الخروج من المستشفى الذي كانوا يعالجون فيه، بقوله “حمل الناس أطفالهم وخرجوا، وتوقف الأطباء عن عملهم وخرجوا مع مرضاهم إلى الشوارع”.

وتابع البرش “قام الاحتلال بتدمير محطة الأوكسجين الوحيدة والصيدلية المركزية، وبها أدوية منقذة للحياة، ودمر المختبر المركزي ومقر الطوارئ والاستقبال الذي كان يقدم خدمات أساسية للمصابين”.

وأشار البرش إلى أن “المستشفى المعمداني له مكانة تاريخية خاصة، فهو أقدم من الاحتلال نفسه”، حيث أنشئ عام 1882، ويتمتع بمكانة خاصة في قطاع غزة.

سياسة ممنهجة

وأكد البرش أن “الاحتلال يستهدف المنظومة الصحية ضمن سياسة ممنهجة ومحددة، تهدف لإلحاق أكبر ضرر بأهل القطاع باستهداف القلب من هذه المنظومة”.

وضرب البرش مثالا “بتدمير أجهزة الأشعة لمنع القيام بعمليات التصوير اللازمة لإجراء جراحات المخ والأعصاب”، مؤكدا أن “استهداف الصيدلية وأجهزة الأشعة يعني القتل والتهجير، وهذا ما يريده الاحتلال”.

وذكر البرش أنه “عندما يستهدف الاحتلال المنظومة الصحية يعمل على تحقيق هدفين أساسيين: الأول تدمير البنية الصحية للصمود، لأن تدمير المستشفيات يدفع الناس للهجرة، والثاني إجبار المدنيين على النزوح تحت وطأة الخوف واليأس”.

وأضاف “الاحتلال يريد أن يوصلنا لمرحلة فقدان الأمل، ونحن نقول له إنه لن يستطيع ذلك”.

واوضح أنه بمجرد قصف المستشفى المعمداني تم افتتاح مستشفى ميداني بوسط غزة، تابع للهلال الأحمر الفلسطيني، وتم فتح عناية مركزة وغرف عمليات به، ونُقل إليه جميع المصابين من المستشفى المعمداني.