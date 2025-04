أثناء تقديمه على الجنسية الأمريكية.. اعتقال طالب فلسطيني بجامعة كولومبيا لمشاركته في احتجاجات ضد الحرب على غزة

اعتقلت دائرة الهجرة والحدود الأمريكية، الاثنين، الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا محسن مهداوي، أثناء وجوده في مكتب خدمات المواطنة والهجرة بمدينة كولشيستر في ولاية فيرمونت، حيث كان يُجري إجراءات التقديم للحصول على الجنسية الأمريكية.

وكان مهداوي، المقيم في الولايات المتحدة بشكل قانوني ويحمل بطاقة إقامة دائمة (غرين كارد)، يسعى لاستكمال إجراءات الحصول على الجنسية، لكن عناصر من دائرة الهجرة اعتقلته بدلًا من ذلك.

وقالت محاميته، لونا دروبي، في بيان لموقع (ذي إنترسبت) “احتُجز محسن مهداوي اليوم بشكل غير قانوني، لا لسبب سوى هويته الفلسطينية. لقد جاء إلى هذا البلد على أمل أن يكون حرًّا في التعبير عن الفظائع التي شهدها، ليُعاقب على هذا الكلام”.

EXCLUSIVE FOOTAGE: Columbia student and Palestinian Mohsen Madawi was just arrested during a visit to the immigration office here in Colchester, VT. More to follow. Footage by: Christopher Helali pic.twitter.com/I9JvPS2DLn

وقدَّم فريق الدفاع عن مهداوي التماسًا للمثول أمام القضاء صباح الاثنين، طعنًا في قانونية اعتقاله، مؤكدين أن الحكومة الأمريكية تنتهك حقوقه القانونية وحقه في الإجراءات القانونية الواجبة، من خلال معاقبته على مواقفه وخطابه المتعلق بفلسطين وإسرائيل.

وذكر الالتماس أن مهداوي يواجه خطر الترحيل استنادًا إلى بند غامض استُخدم في قضايا سابقة أخيرًا، يمنح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صلاحية إعلان المهاجرين بشكل أحادي كـ”تهديد للسياسة الخارجية الأمريكية”.

DHS has kidnapped another Palestinian legal permanent resident, solely for his noble activism against the genocide. They targeted him at his appointment to finally become a US citizen. This cruelty must end. Free Mohsen now! https://t.co/tb4noPkFTy

— Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) April 14, 2025