أثناء تقديمه على الجنسية الأمريكية.. اعتقال طالب فلسطيني بجامعة كولومبيا لمشاركته في احتجاجات ضد الحرب على غزة

اعتقلت دائرة الهجرة والحدود الأمريكية، الاثنين، الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا محسن مهداوي، أثناء وجوده في مكتب خدمات المواطنة والهجرة بمدينة كولشيستر في ولاية فيرمونت، حيث كان يُجري إجراءات التقديم للحصول على الجنسية الأمريكية.

وكان مهداوي، المقيم في الولايات المتحدة بشكل قانوني ويحمل بطاقة إقامة دائمة (غرين كارد)، يسعى لاستكمال إجراءات الحصول على الجنسية، لكن عناصر من دائرة الهجرة اعتقلته بدلًا من ذلك.

وقالت محاميته، لونا دروبي، في بيان لموقع (ذي إنترسبت) “احتُجز محسن مهداوي اليوم بشكل غير قانوني، لا لسبب سوى هويته الفلسطينية. لقد جاء إلى هذا البلد على أمل أن يكون حرًّا في التعبير عن الفظائع التي شهدها، ليُعاقب على هذا الكلام”.

EXCLUSIVE FOOTAGE: Columbia student and Palestinian Mohsen Madawi was just arrested during a visit to the immigration office here in Colchester, VT. More to follow. Footage by: Christopher Helali pic.twitter.com/I9JvPS2DLn — Christopher Helali (@ChrisHelali) April 14, 2025

التماس للمثول أمام القضاء

وقدَّم فريق الدفاع عن مهداوي التماسًا للمثول أمام القضاء صباح الاثنين، طعنًا في قانونية اعتقاله، مؤكدين أن الحكومة الأمريكية تنتهك حقوقه القانونية وحقه في الإجراءات القانونية الواجبة، من خلال معاقبته على مواقفه وخطابه المتعلق بفلسطين وإسرائيل.

وذكر الالتماس أن مهداوي يواجه خطر الترحيل استنادًا إلى بند غامض استُخدم في قضايا سابقة أخيرًا، يمنح وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو صلاحية إعلان المهاجرين بشكل أحادي كـ”تهديد للسياسة الخارجية الأمريكية”.

DHS has kidnapped another Palestinian legal permanent resident, solely for his noble activism against the genocide. They targeted him at his appointment to finally become a US citizen. This cruelty must end. Free Mohsen now! https://t.co/tb4noPkFTy — Congresswoman Rashida Tlaib (@RepRashida) April 14, 2025

اختطاف وليس اعتقالًا

من جانبها، رأت عضو مجلس النواب الأمريكي رشيدة طليب اعتقال الطالب الفلسطيني في جامعة كولومبيا اختطافًا، وقالت في تعليق لها على منصة إكس “اختطفت وزارة الأمن الداخلي فلسطينيًّا آخر، مقيمًا دائمًا قانونيًّا، لمجرد نشاطه النبيل ضد الإبادة الجماعية. استهدفوه عند تعيينه ليصبح مواطنًا أمريكيًّا. يجب أن تنتهي هذه القسوة. أطلقوا سراح محسن الآن!”.

وفي السياق ذاته، أكد السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز أن احتجاز مهداوي من قِبل إدارة الهجرة والجمارك “غير قانوني”، موضحًا أنه مقيم شرعي في الولايات المتحدة، ويجب أن يتمتع بكل حقوقه القانونية، بما في ذلك الإفراج الفوري عنه.

ويُعَد محسن مهداوي ثاني طالب فلسطيني من جامعة كولومبيا يحمل بطاقة الإقامة الدائمة يتم اعتقاله، وذلك بعد الباحث الفلسطيني محمود خليل، الذي اعتُقل في الشهر الماضي، وتخطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لترحيله باستخدام بند نادر في الدستور يمنح وزير الخارجية صلاحية إلغاء البطاقة الخضراء إذا اعتُبر الشخص تهديدًا للسياسة الخارجية الأمريكية.

يُشار إلى أن مهداوي كان من أبرز قادة الحركة الطلابية المؤيدة لفلسطين في الجامعة حتى ربيع عام 2024، قبل أن يعلن انسحابه منها للتركيز على تعزيز الحوار وبناء الجسور مع الجاليات اليهودية داخل الحرم الجامعي.