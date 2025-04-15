الاحتلال ينكل بطفل فلسطيني.. أحمد عورتاني يروي للجزيرة مباشر مشاهد اعتقال صعبة (فيديو)

روى الطفل الفلسطيني أحمد عورتاني للجزيرة مباشر تفاصيل اعتقال جنود الاحتلال الإسرائيلي له، الاثنين، من داخل مستشفى جنين الحكومي، وتنكيلهم به لساعات قبل الإفراج عنه.

وقال عورتاني “كنت داخل المشفى فأخذني الجندي بالخارج، وكلما رفعت رأسي أنزلها بقوة، وضربني بقسوة”.

وأوضح أن جنود الاحتلال أخذوه في مكان خالٍ من السكان، ووضعوا رأسه في الأرض، واعتدوا عليه بالضرب، وهددوه بالقتل.

وبشأن ما شاهده خلال فترة توقيفه التي استمرت ثلاث ساعات ونصف الساعة، قال “شاهدت رجلًا ينزف دمًا من كل أنحاء جسده، (الجنود) كسروا أنفه واعتدوا عليه بشكل وحشي، وتركوه ينزف في الشارع”.

وأشار أحمد إلى أن الجنود تركوه معصوب العينين ومقيد اليدين، حتى أطلقوا سراحه بعد أن سرقوا هاتفه المحمول.