الرئاسة الفرنسية تعلن طرد 12 دبلوماسيا جزائريا

قرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون طرد 12 موظفًا في الشبكة القنصلية والدبلوماسية الجزائرية في فرنسا، واستدعاء السفير الفرنسي لدى الجزائر ستيفان روماتيه للتشاور. جاء ذلك ردًّا على إعلان الجزائر طرد موظفين يعملون في السفارة الفرنسية، وفق ما أعلنه قصر الإليزيه الثلاثاء.

وقالت الرئاسة الفرنسية، في بيان، إن “السلطات الجزائرية تتحمل مسؤولية التدهور الكبير في العلاقات الثنائية”، داعية الجزائر إلى “إبداء حس من المسؤولية لاستئناف الحوار”.

وأوضح مصدر دبلوماسي فرنسي أن الموظفين الفرنسيين الـ12 الذين طردتهم الجزائر “في طريقهم إلى فرنسا”.

وتأتي هذه الخطوة بعد احتجاج الجزائر على احتجاز فرنسا موظفًا في القنصلية الجزائرية، يُشتبه في تورطه في خطف معارض جزائري. وكانت فرنسا قد أعلنت لاحقًا أن الجزائر طردت 12 من موظفيها الدبلوماسيين.