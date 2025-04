العفو الدولية تطالب بحظر توريد السلاح للسودان والصحة العالمية تحذر من ملايين الجوعى والمرضى

طالبت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بفرض حظر شامل على توريد الأسلحة في جميع أنحاء السودان مع دخول الحرب عامها الثالث.

وقالت العفو الدولية في بيان، بمناسبة الذكرى السنوية لاندلاع الحرب في السودان، إن عدم فرض مجلس الأمن حظرًا على توريد الأسلحة في السودان أتاح استمرار تدفق السلاح، وهو بمنزلة “الوقود الذي أدى إلى استمرار الجرائم” التي ارتُكبت خلال الصراع القائم في البلاد.

وأضاف بيان المنظمة الدولية “على مدار العامين الماضيين، ارتكبت القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وحلفاؤها جرائم فظيعة، شملت عنفًا جنسيًّا ضد النساء والفتيات، وتعذيبًا وتجويعًا للمدنيين، واعتقالًا وقتلًا، وقصفًا للأسواق ومخيمات النازحين والمستشفيات”، وكلها أفعال “تُعَد من جرائم الحرب”، وفق المنظمة.

وأشارت المنظمة في بيانها إلى أنها أجرت تحقيقًا جديدًا خلص إلى أن “قوات الدعم السريع ارتكبت أعمال عنف جنسي واسعة النطاق، بما في ذلك الاغتصاب الجماعي والعبودية الجنسية، التي ترقى إلى مستوى جرائم ضد الإنسانية”.

ووصفت المنظمة يوم الذكرى السنوية للحرب في السودان بأنه “يوم عار. فهو عار على الجناة من طرفَي الصراع المروع الذين تسببوا في معاناة لا توصف للمدنيين، وعار على العالم الذي أدار ظهره للسودان وهو يحترق، وعار على البُلدان التي ما زالت تؤجج نيران هذا الصراع”، وفق وصف المنظمة الدولية.

وفي السياق ذاته، قال مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن “الصراع المميت المستمر منذ عامين في السودان خلَّف ملايين السودانيين جوعى ومصابين ومرضى ومن دون مأوى”، حسب وصفه.

