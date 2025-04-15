تعقيبا على قرار جزر المالديف.. حماس تطالب دول العالم بعزل إسرائيل

ثمَّنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) تصديق رئيس جمهورية المالديف على قرار حظر دخول الإسرائيليين إلى بلاده، ووصفت القرار بأنه “خطوة شجاعة وفي الاتجاه الصحيح”، تتوافق مع الموقف الأخلاقي الرافض لما وصفته بـ”الجرائم الوحشية وحرب الإبادة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني، ولا سيما في قطاع غزة“.

الاقتداء بموقف المالديف

ودعت الحركة، في بيان، دول العالم كافة إلى الاقتداء بموقف المالديف والدول التي قالت إنها انحازت إلى قيم العدالة التي يمثلها الحق الفلسطيني، والعمل على عزل “الكيان الصهيوني” ومحاسبته على ما وصفته بـ”جرائمه وانتهاكاته الصارخة للقوانين الدولية والأعراف الإنسانية”.

29 يومًا من الإبادة الجماعية

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، منذ أن استأنفتها قبل 29 يومًا، عقب تنصل رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار، مستندًا إلى دعم سياسي وعسكري أمريكي، وسط صمت دولي وخذلان غير مسبوق من المجتمع الدولي.

وبلغت حصيلة الشهداء والمصابين منذ خرق وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار الماضي 1613 شهيدًا و4233 مصابًا.

وارتفعت حصيلة العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 50983 شهيدًا و116274 مصابًا منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.