رئيس المالديف يصدّق على قانون يحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية

صدَّق رئيس جمهورية المالديف محمد معز، اليوم الثلاثاء، على التعديل الثالث لقانون الهجرة في البلاد الذي يحظر صراحة دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها.

جاء تصديق معز على تعديل قانون الهجرة، وفق بيان صحفي نشره موقع رئيس جمهورية المالديف على الإنترنت، عقب إقرار التعديلات من مجلس الشعب في المالديف في جلسته العشرين من دورته الأولى اليوم الثلاثاء.

President Dr Muizzu ratifies Third Amendment to the Maldives Immigration Act, prohibiting entry of Israeli passport holders. pic.twitter.com/7BWqOIGrNV — Government of Maldives (@governmentmv) April 15, 2025

وأوضح البيان الصحفي أن هذه الخطوة تعكس “موقف الحكومة الثابت ردًّا على الفظائع المتواصلة وأعمال الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني”.

تضامن مع القضية الفلسطينية

وأكد البيان “تضامن حكومة جزر المالديف الراسخ مع القضية الفلسطينية، والتزامها الدائم بحماية وتأييد حقوق الشعب الفلسطيني”.

وأضاف أن “جزر المالديف تواصل الدعوة إلى المحاسبة عن انتهاكات القانون الدولي، وتواصل التعبير عن إدانتها الصريحة لأفعال إسرائيل عبر مختلف المنابر الدولية”.

وأشار البيان إلى أن رئيس جمهورية المالديف محمد معز يؤكد باستمرار دعم الجزر المبدئي “لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة، على أساس حدود ما قبل عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، وفقًا لقرارات الأمم المتحدة ومعايير القانون الدولي”.

تنفيذ القرار فورًا

وأوضح متحدث باسم رئاسة المالديف لوكالة الأنباء الفرنسية أن حظر دخول المواطنين الإسرائيليين، الذي تدعمه الحكومة والمعارضة على حد سواء، دخل حيز التنفيذ فورًا.

وتشتهر جزر المالديف، التي تضم أكثر من ألف جزيرة مرجانية، بشواطئها الرملية ذات المياه الفيروزية، وقطاعها السياحي المزدهر.

ورفعت المالديف حظرًا كان مفروضًا على السياح الإسرائيليين مطلع تسعينيات القرن الماضي، لكن هذا الحظر عاد اليوم الثلاثاء بعد أن أقره البرلمان وصدَّق عليه رئيس البلاد.

وفي العام الماضي، أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية مواطنيها بتجنب السفر إلى جزر المالديف.

يُذكر أن المالديف استقبلت نحو 214 ألف سائح، بينهم 59 إسرائيليًّا، في فبراير/شباط الماضي.