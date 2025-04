رئيس المالديف يصدّق على قانون يحظر دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية

صدَّق رئيس جمهورية المالديف محمد معز، اليوم الثلاثاء، على التعديل الثالث لقانون الهجرة في البلاد الذي يحظر صراحة دخول حاملي جوازات السفر الإسرائيلية إلى أراضيها.

جاء تصديق معز على تعديل قانون الهجرة، وفق بيان صحفي نشره موقع رئيس جمهورية المالديف على الإنترنت، عقب إقرار التعديلات من مجلس الشعب في المالديف في جلسته العشرين من دورته الأولى اليوم الثلاثاء.

President Dr Muizzu ratifies Third Amendment to the Maldives Immigration Act, prohibiting entry of Israeli passport holders. pic.twitter.com/7BWqOIGrNV

— Government of Maldives (@governmentmv) April 15, 2025