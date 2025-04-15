الأخبار|قطاع غزة

غوتيريش: 70% من سكان غزة يخضعون لأوامر تهجير إسرائيلية

الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش (رويترز)
15/4/2025-|آخر تحديث: 15/4/202510:46 PM (توقيت مكة)

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء استمرار منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية وخيمة.

وأشار غوتيريش عبر منصة إكس إلى أن نحو 70% من سكان غزة يخضعون حاليًّا لأوامر تهجير صادرة عن إسرائيل، أو يقيمون ضمن مناطق محظور دخولها، ما يترك الفلسطينيين في القطاع بلا ملاذ آمن.

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وأعرب الأمين العام عن قلقه الشديد إزاء استمرار منع دخول المساعدات، موضحًا أن إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية أو إمدادات أساسية أخرى لأكثر من سبعة أسابيع.

استعادة وقف إطلاق النار

ودعا غوتيريش إلى ضرورة احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، وتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة. كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، واستعادة وقف إطلاق النار وتجديده دون تأخير.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 51 ألفًا، وبلغ عدد المصابين 116 ألفًا و343، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة أن من بين هذه الحصيلة 1630 شهيدًا و4302 مصاب منذ الثامن عشر من مارس/آذار الماضي.

وأوضحت أن 17 شهيدًا و69 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما أفادت بأن عددًا من الشهداء لا يزالون تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والطواقم المختصة عن الوصول إليهم بسبب نقص الإمكانات.

المصدر : الجزيرة مباشر

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