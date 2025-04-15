غوتيريش: 70% من سكان غزة يخضعون لأوامر تهجير إسرائيلية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء استمرار منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية وخيمة.

وأشار غوتيريش عبر منصة إكس إلى أن نحو 70% من سكان غزة يخضعون حاليًّا لأوامر تهجير صادرة عن إسرائيل، أو يقيمون ضمن مناطق محظور دخولها، ما يترك الفلسطينيين في القطاع بلا ملاذ آمن.

وأعرب الأمين العام عن قلقه الشديد إزاء استمرار منع دخول المساعدات، موضحًا أن إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية أو إمدادات أساسية أخرى لأكثر من سبعة أسابيع.

Nearly 70% of Gaza is now under Israeli-issued displacement orders or within a “no-go” zone. I'm very concerned as aid continues to be blocked, with devastating consequences. Civilians must be respected & protected at all times, and they must have the basic necessities to… — António Guterres (@antonioguterres) April 15, 2025

استعادة وقف إطلاق النار

ودعا غوتيريش إلى ضرورة احترام المدنيين وحمايتهم في جميع الأوقات، وتوفير الاحتياجات الأساسية اللازمة لبقائهم على قيد الحياة. كما طالب بالإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسرى، واستعادة وقف إطلاق النار وتجديده دون تأخير.

ووفقًا لأحدث البيانات الصادرة عن وزارة الصحة في غزة، ارتفع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على القطاع إلى 51 ألفًا، وبلغ عدد المصابين 116 ألفًا و343، منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وأضافت الوزارة أن من بين هذه الحصيلة 1630 شهيدًا و4302 مصاب منذ الثامن عشر من مارس/آذار الماضي.

وأوضحت أن 17 شهيدًا و69 مصابًا وصلوا إلى مستشفيات قطاع غزة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. كما أفادت بأن عددًا من الشهداء لا يزالون تحت أنقاض المنازل والمنشآت المدمرة وفي الطرقات، وتعجز طواقم الإسعاف والطواقم المختصة عن الوصول إليهم بسبب نقص الإمكانات.