غوتيريش: 70% من سكان غزة يخضعون لأوامر تهجير إسرائيلية

أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن قلقه البالغ إزاء استمرار منع وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وما يترتب على ذلك من عواقب إنسانية وخيمة.

وأشار غوتيريش عبر منصة إكس إلى أن نحو 70% من سكان غزة يخضعون حاليًّا لأوامر تهجير صادرة عن إسرائيل، أو يقيمون ضمن مناطق محظور دخولها، ما يترك الفلسطينيين في القطاع بلا ملاذ آمن.

وأعرب الأمين العام عن قلقه الشديد إزاء استمرار منع دخول المساعدات، موضحًا أن إسرائيل لم تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية أو إمدادات أساسية أخرى لأكثر من سبعة أسابيع.

Nearly 70% of Gaza is now under Israeli-issued displacement orders or within a “no-go” zone.

I'm very concerned as aid continues to be blocked, with devastating consequences.

Civilians must be respected & protected at all times, and they must have the basic necessities to…

