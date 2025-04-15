قيادي بحماس: المقترح الإسرائيلي لا يتضمن وقف الحرب وسنستخدم كل أوراق الضغط ضد الاحتلال (فيديو)

كشف رئيس الدائرة السياسية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في الخارج، سامي أبو زهري، أن المقترح الإسرائيلي الجديد لا يتضمن التزامًا بوقف الحرب، وفي الوقت ذاته يشترط تسليم جميع الأسرى الإسرائيليين.

وقال أبو زهري لقناة الجزيرة مباشر “المقترح الإسرائيلي المُقدَّم إلينا تضمَّن لأول مرة شرط نزع سلاح المقاومة لبدء مفاوضات المرحلة الثانية، ولم يعلن الاحتلال في مقترحه الجديد التزامه بوقف الحرب تمامًا، بل يسعى فقط لاستلام الأسرى”.

نتنياهو يعرض شروطًا تعجيزية

وأضاف “نتنياهو يعمل لصالح مستقبله السياسي، ويعرض شروطًا تعجيزية لإفشال الوصول إلى أي اتفاق لوقف إطلاق النار. والمطالبة بنزع سلاح المقاومة غير مطروحة للنقاش ولن تتحقق. نحن جاهزون لتسليم جميع الأسرى دفعة واحدة مقابل وقف الحرب والانسحاب من قطاع غزة“.

وأكد أبو زهري أن حركة حماس لن تستسلم، ولن ترفع الراية البيضاء، وستستخدم كل أوراق الضغط ضد الاحتلال. وأوضح أن بقاء سلاح المقاومة مرتبط ببقاء الاحتلال، وأن هذا السلاح موجود لحماية الشعب الفلسطيني وحقوقه الوطنية، قائلاً “الاستسلام ليس واردًا لدى حركة حماس، ولن نقبل بكسر إرادة شعبنا”.

في غضون ذلك، ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية نقلًا عن مصادر مصرية أن مصر تسلمت مقترحًا إسرائيليًّا لوقف مؤقت لإطلاق النار مع حركة حماس في قطاع غزة، بما يمهد الطريق لبدء مفاوضات قد تقود إلى وقف دائم للحرب بين الطرفين.

وأشارت المصادر إلى أن القاهرة سلَّمت حماس المقترح الإسرائيلي، وتنتظر ردها في أقرب فرصة.