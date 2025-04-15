“كونوا مستعدين”.. القسام تحذر أهالي الأسرى الإسرائيليين: قريبا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء (فيديو)

بثت كتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، رسالة قصيرة مصوَّرة، وجهتها إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وكتبت “القسام” على المشاهد التي اقتبستها من أرشيف سابق لتسليم جثث أسرى بواسطة الصليب الأحمر في نعوش سوداء “كونوا مستعدين. قريبًا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء”.

وفي وقت سابق اليوم الثلاثاء، أعلن أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر (يحمل الجنسية الأمريكية) بعد قصف إسرائيلي مباشر استهدف مكانهم.

ويأتي فيديو القسام بالتزامن مع مقترح نقلته مصر، وأعلنت حماس تسلُّمه أمس الاثنين، خلال المفاوضات الجارية بشأن وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

ويشمل المقترح إطلاق سراح نصف أسرى الاحتلال في الأسبوع الأول من الاتفاق، مقابل تهدئة مؤقتة لمدة 45 يومًا وإدخال المساعدات الإنسانية من غذاء ومواد إيواء إلى القطاع.

كما تضمَّن المقترح نصًّا صريحًا بشأن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، وهو ما رفضه وفد حماس جملة وتفصيلًا.

وأبلغت حماس الوسيط المصري بأن أي نقاش بشأن سلاح المقاومة مرفوض تمامًا، لكونه يمثل حقًّا أساسيًّا للشعب الفلسطيني وغير خاضع للنقاش.

ومنذ الثاني من مارس/آذار الماضي، يمنع الجيش الإسرائيلي دخول الإمدادات الأساسية من غذاء وماء إلى قطاع غزة عقب إغلاقه المعابر، ما تسبب في كارثة إنسانية وتفاقم للمجاعة.

وتحاصر إسرائيل غزة للعام الـ18، وبات نحو 1.5 مليون من مواطنيها، البالغ عددهم نحو 2.4 مليون فلسطيني، بلا مأوى بعد أن دمرت حرب الإبادة مساكنهم، ودخل القطاع مرحلة المجاعة جراء إغلاق تل أبيب المعابر بوجه المساعدات الإنسانية.