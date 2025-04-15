والد الأسير عيدان ألكسندر: متى سيفقد الرئيس ترامب صبره إزاء ما يحصل؟

قال عدي ألكسندر، والد الأسير الأمريكي الإسرائيلي عيدان ألكسندر، إن عائلته شاهدت أخيرًا مقطع فيديو نشرته حركة حماس يظهر فيه ابنه، الذي يُعَد آخر أسير أمريكي على قيد الحياة في غزة.

وأوضح ألكسندر أن الفيديو يمثّل “دليلًا إضافيًّا على أن ابنه ما زال على قيد الحياة”، لكنه وصف المشاهدة بأنها مؤلمة للغاية.

وأضاف في حديثه لبرنامج “مورنينغ إن أمريكا” عبر قناة نيوزنيشن “كان الأمر مفجعًا. من الصعب جدًّا أن ترى ابنك في هذا الوضع، إنه وضع بائس فعلًا. من المؤلم للغاية أن ترى ابنك يتوسل من أجل إطلاق سراحه”.

وجدَّد ألكسندر دعوته لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أجل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتأمين الإفراج عن الرهائن.

متى يفقد ترامب صبره

وقال “أتساءل: متى سيفقد الرئيس ترامب صبره على هذا الوضع؟ لقد منح نتنياهو الكثير من الدعم لاستئناف هذه الحرب”، مضيفًا “والسؤال ما زال مطروحًا أمام رئيس الوزراء: كيف تخطط لإخراج آخر رهينة دون إنهاء هذه الحرب ودون الالتزام بالمرحلة الثانية من هذه الصفقة؟”.

ووجَّه عدي رسالة إلى ابنه عيدان، طمأنه فيها بأن العائلة لن تتوقف عن النضال من أجل عودته، قائلاً “كن قويًّا. واصل الصمود. نحن نأمل، ولن نستسلم. وأتمنى أن أراك قريبًا، ربما حتى هذا الأسبوع”.

وكان عيدان ألكسندر (21 عامًا) قد أسره مقاتلو المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

فقدان الاتصال

تأتي هذه التصريحات متزامنة مع إعلان أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، في وقت سابق، فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف إسرائيلي مباشر استهدف مكانهم.

وقال أبو عبيدة في بيان على منصة تلغرام “نعلن أننا فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم، وما زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة”.

ضحية لأكاذيب نتنياهو

والسبت الماضي، استنكر عيدان ألكسندر وقوع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضحية لأكاذيب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ما عرقل إطلاق سراحه وغيره من الأسرى بالقطاع.

واتهم ألكسندر “الجميع بالكذب عليه والتراجع عن وعود إطلاق سراحه”، وأعرب عن مخاوفه من أن يُقتل نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل على غزة، قائلاً “لا أريد أن أصدّق أنكم قد لا ترونني حيًّا مرة أخرى بعد هذا الفيديو”.

الحكومة الإسرائيلية تخلت عني

وأشار ألكسندر في رسالته إلى أنه يعاني انهيارًا جسديًّا ونفسيًّا نتيجة ظروف احتجازه وطول المدة التي قضاها دون أي تقدُّم في ملفه.

وقال إن الحكومة الإسرائيلية تخلت عنه “رغم تقارير تفيد بأن حركة حماس كانت مستعدة للإفراج عنه قبل 3 أسابيع، لكن السلطات الإسرائيلية رفضت العرض”.