الأمم المتحدة: نزوح نصف مليون فلسطيني في غزة منذ استئناف العمليات العسكرية

قالت الأمم المتحدة إن نحو 500 ألف فلسطيني نزحوا في قطاع غزة منذ استئناف الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية عقب انتهاء وقف إطلاق النار في 18 مارس/آذار الماضي.

وذكرت ستيفاني تريمبلاي، المتحدثة باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أن “تقديرات شركائنا في المجال الإنساني تشير إلى أن نحو نصف مليون شخص نزحوا منذ ذلك التاريخ، سواء للمرة الأولى أو بشكل متكرر”، لافتة إلى أن الغالبية الساحقة من سكان القطاع، البالغ عددهم أكثر من مليوني نسمة، كانوا قد نزحوا بالفعل قبل وقف إطلاق النار الأخير.

في السياق ذاته، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم أنه حول نحو 30% من مساحة قطاع غزة إلى ما وصفه بـ”طوق أمني”، وهي منطقة عازلة لا يُسمح للسكان الفلسطينيين بالعيش فيها.

كما أفاد الجيش في بيان، بأنه استهدف منذ 18 مارس/آذار نحو 1200 هدف فلسطيني من الجو، إلى جانب تنفيذ أكثر من 100 عملية تصفية مستهدفة.

من جهته، صرّح وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، أن إسرائيل لن تسمح بدخول أي مساعدات إنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في إطار الضغط على حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بينما تستمر المفاوضات بشأن اقتراح إسرائيلي لوقف إطلاق النار في القطاع.

يأتي هذا التصعيد في ظل أوضاع إنسانية كارثية يعيشها سكان غزة، مع استمرار القصف الإسرائيلي وشح المساعدات، في واحدة من أكبر موجات النزوح التي يشهدها القطاع منذ سنوات.