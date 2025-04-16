الجيش اللبناني: القبض على مجموعة أطلقت صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة

قال الجيش اللبناني، اليوم الأربعاء، إنه ألقى القبض على مجموعة من لبنانيين وفلسطينيين أطلقوا صواريخ من جنوب لبنان باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، نهاية الشهر الماضي.

وأعلنت مديرية التوجيه التابعة لقيادة الجيش اللبناني، في بيان أن مديرية المخابرات، وبالتعاون مع الشرطة العسكرية والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، “تمكنت من كشف هوية المجموعة المسؤولة عن عمليتَي إطلاق صواريخ باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة، يومي 22 و28 مارس/آذار الماضي”.

وأوضح بيان الجيش أن العمليتين نُفذتا من منطقتين في قضاء النبطية جنوب لبنان، الأولى بين بلدتي كفرتبنيت وأرنون، والأخرى من منطقة قعقعية الجسر، و”أظهرت التحقيقات أن المجموعة المنفذة تضم لبنانيين وفلسطينيين”.

وتابع البيان أنه “على ضوء هذه المعطيات، نفّذت الأجهزة الأمنية عمليات دهم في عدد من المناطق، أسفرت عن توقيف عدد من أفراد المجموعة، وضبط الآلية والأعتدة المستخدمة في تنفيذ العمليتين”.

وأشار البيان إلى أن “المضبوطات سُلّمت إلى الجهات المعنية، وبدأ التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص، فيما تتواصل المتابعة الأمنية لتوقيف بقية المتورطين”.

وفي 22 مارس/آذار الماضي، أُطلقت 5 صواريخ من الأراضي اللبنانية باتجاه إسرائيل، وذلك لأول مرة منذ اتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل، وجرى اعتراض 3 منها، فيما سقط اثنان داخل الأراضي اللبنانية.

ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين (حزب الله) وإسرائيل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، منهيًا أكثر من 13 شهرًا من المواجهات العسكرية عبر الحدود، وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين، إلا أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق، واستمرت في خرقه بشكل متكرر.