جندي إسرائيلي أسير في غزة يوجه نداء مؤلما لحكومته: “أخرجوني من هذا الجحيم”

وجّه الجندي الإسرائيلي روم بارسلافسكي، الأسير لدى سرايا القدس، نداءً إلى الحكومة الإسرائيلية، مطالبًا بإنقاذه من الأسر المستمر منذ عام ونصف عام في قطاع غزة.

وتحدث بارسلافسكي (21 عامًا)، في رسالة بثتها سرايا القدس، الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي، بلهجة يائسة عن ظروف احتجازه القاسية، مؤكدًا أنه يعيش منذ أكثر من 18 شهرًا في “جحيم يومي” من انعدام الطعام والماء والرعاية الصحية.

وقال “عام ونصف من العذاب.. أمراض خطيرة تنهش جسدي. جسمي مليء بالجروح والبقع الحمراء ولا أعرف ما هي. لا طعام، لا ماء، لا دواء، ولا أمل”.

تدهور الصحية والنفسية

وأكد الجندي الأسير أن حالته الصحية والنفسية تدهورت إلى مستويات “أسوأ من أن توصف”، مشيرًا إلى إصابته بأمراض جلدية وحكة مستمرة، مع تدهور حالته النفسية بسبب العزلة وظروف الاحتجاز.

ووجّه بارسلافسكي رسائل مباشرة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، محمّلًا إياه مسؤولية مصير الأسرى الإسرائيليين في غزة، وأضاف “تخيّل أنني ابنك، جالس في غزة بلا طعام ولا ماء ولا دواء… لماذا تتركونا؟ لماذا تتخلّون عنّا؟”.

العمليات العسكرية لن تنجح في تحرير الأسرى

وانتقد الجندي سياسة الحكومة، مشيرًا إلى أن العمليات العسكرية لن تنجح في تحرير الأسرى، بل ستعرّضهم للموت في حال شن أي عملية اقتحام.

وأوضح “أي محاولة عسكرية لتحريرنا ستنتهي بتفجير المكان فوق رؤوسنا.. هذا ما أُبلغنا به”.

لم يتبقَّ لي شيء في هذه الحياة

وفي ختام رسالته، دعا بارسلافسكي الحكومة الإسرائيلية إلى وقف العمليات العسكرية في غزة، أو التوصل إلى صفقة تبادل شاملة مع الفصائل الفلسطينية.

وأشار إلى معاناة المدنيين في القطاع، قائلًا “هناك أطفال ورضّع يموتون يوميًا.. لم يتبقَّ لي شيء في هذه الحياة، حياتي تحولت إلى ظلام. أرجوكم، أخرجوني من هنا”.

إسرائيل لا تكترث بوضع ابني

وجاء رد الفعل السريع من عائلة الأسير بارسلافسكي، التي عقبت على مشاهدة “الفيديو” الذي يظهر فيه بحالة من الإعياء والمرض، عبر عدد من وسائل الإعلام الإسرائيلية.

وقال والد الأسير “لم نعد قادرين على التعرّف على ابننا، ونأمل أن يهزّ هذا الفيديو من يجب أن يتحرّك.. نحن محطّمون وسنقاتل حتى آخر نقطة دم من أجل عودتك من هذا الكابوس. إسرائيل لا تكترث بوضع ابني، وهناك من يشاهده ويتمنى موته”.

ويأتي ظهور هذا “الفيديو” متزامنًا مع إعلان أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة (حماس)، في وقت سابق، عن فقدان الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف إسرائيلي مباشر استهدف مكانهم.

وقال أبو عبيدة في بيان نشره عبر منصة “تلغرام”: “نعلن أننا فقدنا الاتصال مع المجموعة الآسرة للجندي عيدان ألكسندر بعد قصف مباشر استهدف مكان تواجدهم، وما زلنا نحاول الوصول إليهم حتى اللحظة”.

كما تأتي هذه الرسالة في أعقاب الرسالة المصوّرة القصيرة التي بثتها كتائب عز الدين القسام، الثلاثاء، التي وجهتها إلى أهالي الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة.

وكتبت القسام على مشاهد اقتبستها من أرشيف سابق لتسليم جثث أسرى بوساطة الصليب الأحمر في نعوش سود “كونوا مستعدين.. قريبًا سيعود أبناؤكم في توابيت سوداء”.