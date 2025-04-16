يوم حلاقة مجانا.. حلاق في مخيم الجلزون برام الله يهدي يوما من عمله لذكرى الشهداء (فيديو)

أطلق شاب فلسطيني مبادرة لتخصيص يوم كامل للحلاقة المجانية في مخيم الجلزون شمال رام الله، موضحا أنه يسعى منها إلى التخفيف عن معاناة المواطنين، في ظل الاقتحامات الإسرائيلية والضغوط الاقتصادية الصعبة التي يواجهها الفلسطينيون في العديد من مناطق الضفة الغربية المحتلة.

وقال محمد أبو رداحة للجزيرة مباشر “نحن في المخيم نعيش عائلة واحدة، ومن واجبنا أن نقف مع بعضنا في ظل هذه الظروف القاسية، فحتى الحلاقة أصبحت عبئًا على البعض، وبعض الأهالي يقصّون شعرهم بالدَّيْن”.

وأوضح أبو رداحة أن له علاقة صداقة شخصية مع عدد من الشهداء، الذين أهدى يومه المجاني لذكراهم، بعد أن استشهدوا برصاص الاحتلال، مؤكدًا أن هذه اللفتة البسيطة هي أقل ما يمكن تقديمه تخليدًا لأرواحهم.

اقتحامات يومية للمخيم

وفي حديثه عن الأوضاع الأمنية في مخيم الجلزون، قال أبو رداحة “يواجه المخيم يوميًا اقتحامات عديدة من الاحتلال الإسرائيلي، وآخر اقتحام كان فجر اليوم الأربعاء، وأسفر عن إصابات عدة في صفوف الشباب في المخيم”.

من جانبه، عبّر المواطن محمد عليان، أحد المستفيدين من المبادرة، عن امتنانه لهذه الخطوة، وقال “نشكر محمد على هذه اللفتة النبيلة، فهي ليست مجرد حلاقة، بل رسالة تضامن في وقت أصبح فيه كل شيء صعبًا”.

وأضاف عليان “الوضع في المخيم مأساوي، لا يمر يوم دون اقتحام أو اعتداء من قوات الاحتلال، الحياة هنا لا يمكن وصفها بالآمنة، وكل مبادرة كهذه تُعد دعمًا نفسيًا وماديًا لأبناء المخيم”.

يذكر أن مدينة رام الله شهدت مسيرات، الأربعاء، إحياء لذكرى يوم الأسير الفلسطيني، حيث اعتقل الاحتلال الإسرائيلي آلاف الفلسطينيين في الضفة منذ بداية العدوان على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.