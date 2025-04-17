البرهان يتسلّم دعوة رسمية لزيارة مصر

قال السودان إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وجّه رسالة خطية إلى رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، دعاه فيها إلى زيارة القاهرة خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا دعم بلاده للسودان.

وبحسب وكالة الأنباء السودانية، فقد تسلّم رئيس مجلس السيادة، اليوم الأربعاء، رسالة خطية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تتضمن دعوة رسمية لزيارة جمهورية مصر العربية خلال الفترة القادمة.

وتضمنت الرسالة، وفق الوكالة، “التأكيد على دعم ومساندة مصر للسودان في هذه المرحلة الدقيقة التي يمر بها”.

وتسلّم البرهان الرسالة خلال لقائه سفير القاهرة لدى السودان، هاني صلاح، بحضور وزير الخارجية السوداني علي يوسف.

وأوضح السفير هاني صلاح، في تصريح صحفي، أن البرهان أبدى ترحيبه بتلبية الدعوة، مبينًا أن الجانبين السوداني والمصري سيعملان على الترتيب الجيد لهذه الزيارة.

وأضاف أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في السودان، بما في ذلك الوضع في دارفور ومؤتمر لندن حول السودان، الذي عُقد أمس الثلاثاء.

وقال السفير المصري إن بلاده تدعم السودان انطلاقًا من الروابط الأخوية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين، وأضاف “نريد تحويل الأزمة التي يمر بها السودان، والتي يصفها العالم بأنها منسية، إلى أزمة غير منسية”.

ويخوض الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، منذ منتصف إبريل/نيسان 2023، حربًا خلّفت أكثر من 20 ألف قتيل ونحو 15 مليون نازح ولاجئ، وفق تقارير الأمم المتحدة والسلطات المحلية.

وبدأت مساحات سيطرة قوات الدعم السريع في ولايات السودان تتقلص منذ أسابيع، بوتيرة متسارعة لصالح الجيش السوداني، حيث سجّل الجيش انتصارات ملحوظة في العاصمة الخرطوم، شملت السيطرة على القصر الرئاسي، ومقار الوزارات المحيطة به، والمطار، إضافة إلى مواقع أمنية وعسكرية.