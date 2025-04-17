الحوثي: أي مفاوضات تتضمن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية “سخيفة”

اعتبر عبد الملك الحوثي، زعيم جماعة الحوثيين في اليمن، أن أي مفاوضات لوقف إطلاق النار في غزة تتضمن نزع سلاح المقاومة الفلسطينية، “غير منطقية وسخيفة”.

وقال الحوثي في كلمة بثتها وسائل إعلام يمنية، اليوم الخميس، إن “كل ما تفعله إسرائيل في فلسطين ولبنان وسوريا حاليًا، دليل واضح على أن شعوبنا بحاجة ملحة إلى امتلاك إمكانات الردع والحماية”.

وحذر الحوثي من استمرار حرب التجويع التي تنتهجها إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة منذ أكثر من شهر ونصف شهر، منتقدًا الصمت العالمي والاعتراف الأممي بمعاناة الشعب الفلسطيني نتيجة منع تل أبيب دخول المواد الغذائية.

وأضاف زعيم جماعة الحوثي أن “معظم سكان قطاع غزة تحولوا إلى نازحين مع تواصل العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكيًا، وتواصل إسرائيل حرب التجويع منذ أكثر من شهر ونصف، وسط اعتراف أممي بالمعاناة بسبب منع دخول المواد الغذائية، في ظل ارتكابها كل أصناف جرائم الإبادة في القطاع”.

ملف الأسرى

كما حذر الحوثي من مساعي إسرائيل والولايات المتحدة للقفز على ملف الأسرى وتحقيق مكاسب من خلال إخراج أسرى دون صفقات تبادل، وسعيهما لابتزاز الشعب الفلسطيني للإفراج عن الأسرى دون الالتزام بما تم الاتفاق عليه سابقًا، مؤكدًا أن مطالب حركة (حماس) تمثل استحقاقات إنسانية للشعب الفلسطيني في حدها الأدنى، لكن “الطغيان الأمريكي والإسرائيلي يتنكر لها”، على حد وصفه.

وفي الشأن اللبناني، قال عبد الملك الحوثي، إنه “ينبغي أن يكون التوجه في لبنان هو إرغام إسرائيل على تنفيذ الاتفاق بشكل كامل وإتمام الانسحاب من الأراضي اللبنانية، فإسرائيل تشكل تهديدًا للبنان، والتفريط في خيار المقاومة سيؤدي إلى خطر كبير جدًا، إذ إنها تستبيح حاليًا الأجواء اللبنانية، وتحتل مراكز داخل لبنان، وتطمع بالسيطرة التامة عليه”.