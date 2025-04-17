بينهم طفلة.. 5 شهداء في قصف الاحتلال على دير البلح ورفح

استشهد 5 فلسطينيين، بينهم طفلة، اليوم الخميس، جراء قصف الاحتلال الإسرائيلي مدينتي دير البلح وسط قطاع غزة، ورفح جنوب القطاع، ما يرفع عدد الشهداء منذ فجر الخميس إلى 29 شهيدا.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” أن شهيدين وصلا إلى مجمع ناصر الطبي، عقب قصف استهدف مدينة دير البلح.

من ناحية أخرى، استشهد شاب وطفلة إثر استهداف الاحتلال بسطة لبيع الخضروات بجوار مسجد النقلة في شارع أبو عريف شرق دير البلح، فيما أصيب عدد من الفلسطينيين جراء قصف دراجة نارية شرق المدينة.

وفي رفح، استشهد شاب بعد استهدافه من قبل طائرة مسيّرة إسرائيلية في منطقة خربة العدس شمال المدينة.

وارتفعت حصيلة ضحايا العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 51065 شهيدًا و116505 مصابين، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023. وأفادت وزارة الصحة بوصول 40 شهيدًا، بينهم شهيد انتُشل من تحت الأنقاض، و73 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية.

وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استأنف عدوانه على غزة منذ 18 مارس/آذار الماضي، بعد توقف استمر شهرين بموجب اتفاق لوقف إطلاق النار بدأ تنفيذه في 19 يناير/كانون الثاني الماضي.

وخرق الاحتلال بنود الاتفاق بشن غارات على مناطق متفرقة من القطاع، ما أسفر عن سقوط شهداء وجرحى، إلى جانب رفضه تنفيذ البروتوكول الإنساني، وتشديد حصاره الخانق على القطاع الذي يواجه مأساة إنسانية غير مسبوقة.