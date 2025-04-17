“تايم” الأمريكية تختار أحمد الشرع ضمن أكثر 100 شخصية تأثيرا في العالم عام 2025

أدرجت مجلة “تايم” الأمريكية، الرئيس السوري أحمد الشرع، ضمن قائمتها السنوية لأكثر 100 شخصية تأثيرًا في العالم عام 2025، معتبرةً أنه يمثّل تحوّلًا مفصليًّا في المشهد السوري بعد إسقاط نظام بشار الأسد.

وذكرت المجلة أن الشرع تمكّن من بناء فصيل معارض مسلّح وقوي، ثم شكّل لاحقًا تحالفات مع فصائل سورية معارضة، وأسّس كيانًا إداريًّا محافظًا في شمال غربي سوريا، سعى من خلاله إلى تقديم نموذج سياسي فعّال وطمأنة مكونات المجتمع، بما فيها الأقلّيات.

وبعد تولّيه رئاسة سوريا، يحاول الشرع الموازنة بين التيارات المحافظة التي قادها سابقًا، والتيارات الليبرالية التي رحّبت بانتهاء حقبة الأسد.

وفي 8 ديسمبر/كانون الأول 2024 بسطت فصائل سورية سيطرتها على البلاد، منهية 61 عامًا من حزب البعث الدموي و53 سنة من سيطرة أسرة الأسد.

وأعلنت الإدارة السورية الجديدة في 29 يناير/كانون الثاني الماضي، تعيين الشرع رئيسًا للبلاد خلال فترة انتقالية من المقرر أن تستمر 5 سنوات.