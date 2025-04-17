15 شهيدا في قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مواصي خان يونس

قال الدفاع المدني في قطاع غزة إن 15 فلسطينيا استُشهدوا وأُصيب آخرون، مساء الأربعاء، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة تؤوي نازحين من عائلة “أبو الروس” في منطقة مواصي خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأدى القصف إلى اندلاع النيران في الخيام، ما تسبب بوقوع عدد من الإصابات إلى جانب الشهداء.

وفي وقت سابق، شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على مدينتي دير البلح وخان يونس، أسفرت عن استشهاد 4 فلسطينيين وإصابة العشرات.

واستهدفت طائرات الاحتلال مجموعة من المواطنين في منطقة البركة بدير البلح وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد اثنين منهم وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من الفلسطينيين غرب مخيم خان يونس، ما أدى إلى استشهاد اثنين آخرين وإصابة عدد من المواطنين.

وفي حي الأمل غرب مدينة خان يونس، أصيب عدد من المواطنين بجروح نتيجة قصف نفذته طائرة مسيّرة إسرائيلية، كما شن الطيران الحربي الإسرائيلي غارتين استهدفتا محيط حي قديح شرق بلدة عبسان الكبيرة شرق المدينة.

تأتي هذه الاعتداءات في إطار الحرب العدوانية والإبادة الجماعية التي تشنها قوات الاحتلال ضد المدنيين والنازحين في قطاع غزة، وسط استمرار ارتكاب مجازر وجرائم حرب موصوفة.

وبحسب آخر الإحصاءات، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 51025 شهيدًا، فيما تجاوز عدد الجرحى 116432 إصابة، منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023.